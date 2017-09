Kiinnostaisiko ryhtyä viljelemään nokkosta? Tarjolla tila ja mestarin oppia Puolangalla

Puolangan Suolijärvella toimiva Suomen suurin nokkosentuottaja, osuuskunta Ärmätti, on kaupan. Työlle haetaan ensi alkuun vetäjää, joka voisi myöhemmin jatkaa itse yrittäjänä.

Ärmätin suurin omistaja, yrittäjä Matti Veijola vahvistaa MT:lle suunnittelevansa eläkkeelle siirtymistä ja sen myötä luopumista yritystoiminnasta.

Kauppa koskee yrityksen toimintaa sekä varastossa olevia tuotteita , verkkokauppaa ja asiakassuhteita.

Itse maatila ei ole myynnissä. Pellot, tuotantotilat ja kaluston Veijola vuokraa jatkajalle.

Tilan asuinrakennus jää Veijolan itsensä käyttöön.

Asuminen tuskin kuitenkaan olisi ongelma kaukaakaan tulevalle. Puolangalla on runsaasti tarjontaa asuinkelpoisista, nykyisin tyhjillään olevista kiinteistöistä.

Ärmätti on Veijolan mukaan hyötynyt siitä, että ihmisten kiinnostus terveellistä ja kotimaista ruokaa kohtaan on kasvanut. Lokakuussa päättyvällä tilikaudella liikevaihto on huomattavasti edellisvuotta suurempi ja tuloskin paranee.

Veijola ilmoitti myyntiaikeistaan ilmoituksella, joka julkaistiin MT:ssä 7.7. Sen jälkeen useampikin kiinnostunut on ottanut häneen yhteyttä.

Nykyinen isäntä myöntää, että tilan syrjäinen sijainti asettaa kiinnostukselle rajansa. Nokkosenviljely edellyttää jatkajalta Puolangalla asumista vähintään kasvukauden ajan.

”Toisaalta eihän kaikki halua ruuhkien keskellä asuakaan.”

Yritystoiminnan lisäksi jatkajalle on tarjolla myös aineetonta pääomaa: Veijola on halukas siirtämään vuosien varrella kertyneet nokkosen viljely- ja jalostustaidot seuraajalleen.

”Olisi sääli heittää hukkaan se osaaminen, joka vuosien varrella on tässä työssä kertynyt”, hän pohtii.

Tiistaina tavoitettu Veijola on paraikaa käynnistelemässä kesän toista korjuukierrosta.

Muiden viljelykasvien tapaan viileä kasvukausi on viivyttänyt myös nokkosen kasvua. Viime vuodesta ollaan jäljessä kolmisen viikkoa.

Nokkosesta on tavoitteena saada kaksi satoa kasvukauden aikana. Koska ensimmäisen sadon korjuu viivästyi, on vielä epävarmaa, onnistutaanko siinä kaikilla lohkoilla.

Toisaalta tilannetta on hieman helpottanut se, että Veijola on kehittänyt kuivaustekniikkaa ja saanut näin kuivausaikaa lyhennettyä aiemmasta kolmesta vuorokaudesta noin kahteen.

Sen ansiosta kuivattava erä nokkosta valmistuu nopeammin ja seuraavaa erää pääsee aiemmin niittämään. Samalla pelto pääsee nopeammin kasvattamaan uutta kasvustoa.