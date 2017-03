Kipeä lehmä voi toipua syötyään magneetin – kompassi sillä on omasta takaa

Ihmisille magneetteja kaupitellaan moneen vaivaan terveystuotteina. Niiden hyödyt terveyden edistämisessä ovat toistaiseksi kiistanalainen aihe.

Lehmillä magneeteista on konkreettista etua: niitä käytetään, jos lehmän epäillään sairastuneen metallin syömisestä. Englanniksi vaivan nimi on hardware disease. Siinä terävät metallinkappaleet vahingoittavat verkkomahaa.

Jokainen, joka on nähnyt lehmän syövän, tietää että ne osaavat valikoida ruokaansa. Naudat tonkivat ruokintapöydältä mielellään esiin tuoreimmat rehun osat.

Miksi samat eläimet sitten nielevät vaikkapa kokonaisia nauloja? Syynä on, ettei lehmä pureskele ruokaansa syömisen yhteydessä. Lehmillä on yläetuhampaiden sijaan suussaan rustokamara. Ruuansulatukseen voi lehmän syödessä päätyä isojakin vierasesineitä.

"Lehmä on krouvi syöjä. Pikkupenskana annoin lehmälle heinää villatumput kädessä. Se otti ja söi tumpunkin", muistelee Viikin tutkimusnavetan johtaja Miika Kahelin. "Itkuhan siinä meinasi päästä, kunnes lehmä mökläytti tumpun suustaan."

Vierasesine-epäilyjä on Viikin navetassakin silloin tällöin. Jos lehmän epäillään syöneen metallia, sille voidaan antaa magneetti. Magneetit päätyvät pötsiin ja imaisevat itseensä ylimääräisen metallin. Lehmän on elettävä loppuelämä magneetti mahassaan. Pötsin vetoisuus on noin 150 litraa, joten magneetti ei ole pötsin kokoon nähden erityisen iso taakka. Magneetit poistetaan teurastuksen yhteydessä.

Rehunkäsittelykoneissa on myös kiinteitä magneetteja, jotka keräävät pois metalliroskaa. Erityisiä vaaratilanteita aiheuttavat niittokoneessa teräväksi silpuksi jauhautuneet tölkit. "Tölkit ovat alumiinia, joten niihin eivät auta magneetitkaan", Kahelin muistuttaa.

Maailmalla magneetteja annetaan lehmille myös ennaltaehkäisevästi. Jos ei ole varma onko lehmä saanut magneetin, apuna voi käyttää kompassia, neuvotaan beefmagazinessa.

Kompassi lehmällä näyttää olevan omastakin takaa. Vuonna 2008 dokumentoitiin erikoinen ilmiö, kun ryhmä tutkijoita tarkasteli Google Earth -karttapalvelun ilmakuvia lehmistä. Sabine Begallin johtama tutkimusryhmä havaitsi, etteivät lehmät seisoneet tai märehtineet laitumella sattumanvaraisesti: Missä päin maailmaa lehmät olivatkin, ne asettuivat useimmiten pohjois-etelä-suunnan mukaisesti.

Tutkijat pitivät todennäköisimpänä selityksenä maapallon magneettikenttiä.

Kirjekyyhkyt ja merikilpikonnat hyödyntävät magneettikenttiä suunnistaessaan muuttoreiteillään, mutta se ei selitä lehmien käytöstä. Tutkijat arvelevat, että asettautuminen tiettyyn suuntaan saattaa helpottaa koordinoitua pakenemista petojen yllättäessä. Magneettikenttien huomioiminen voi myös auttaa lehmiä hahmottamaan ympäristöään.

Lehmien sijoittumiseen vaikuttaa lauman tiheys. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että lehmät asettautuivat pohjois-etelä-akselille vain, kun tilaa oli riittävästi. Isossa ja tiiviissä laumassa hierarkia saattoi vaikuttaa siihen, että muiden väistäminen kiilasi tärkeysjärjestyksessä etusijalle.

