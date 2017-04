Koivistojen hurja palapeli: Vilja, metsä, palkkatyö ja green care

Vilja on Uudenmaan maatalouden perusta, mutta kannattavuuden heiketessä se ei yksin riitä. Monella tilalla haetaan lisätuloa muista lähteistä.

Niin tekevät myös Anu ja Markku Koivisto.

He hoitavat sekä Anun kotitilaa Pukkilassa että Markun synnyintilaa Orimattilassa. Peltoa on viljelyssä yhteensä 270 hehtaaria. Metsäala on 420 hehtaaria.

Pelloilla kasvaa yleensä hybridiruista, vehnää, kauraa, kuminaa ja rapsia.

Kun isoa alaa hoidetaan vähällä työvoimalla, huippusatoihin ei pyritä. Kuluja karsitaan muun muassa suorakylvön avulla.

Koivistojen peltoihin kuuluu kilometrikaupalla Porvoonjoen rantaa, joten suojavyöhykkeitä on paljon.

Muutenkin suositaan nurmia – ne ovat hyvä tapa parantaa maan kuntoa viljan hinnan kohenemista odotellessa.

Sekä Anu että Markku käyvät töissä tilan ulkopuolella. Ei pelkästään rahan takia, vaan myös, koska se laajentaa näkökulmaa, Anu sanoo. "Me tykätään käydä palkkatöissä."

Agronomiksi opiskellut Markku toimii Pro Agria Etelä-Suomen talousasiantuntijana. Hän tekee yhteensä 2–3 kuukauden työrupeaman talviaikaan, joten kesät voi käyttää maataloustöihin.

Anulla on taskussa kolme tutkintoa: Viikin lisäksi hän on valmistunut Lepaalta ja Mustialasta. Hänen työpaikkansa on Luonnonvarakeskuksessa puutarhaekonomian tutkijana.

Metsä on Koivistoille tärkeä tulonlähde, mutta sinne ei paljon omia työtunteja riitä.

"Tärkein työ on kulkea metsissä, huomata, missä hoitotöitä tarvitaan, ja teettää ne ajallaan", Markku sanoo.

Eläimet ja niihin liittyvä elämys- ja green care -toiminta ovat tilan tukijaloista se, jolla on parhaat kasvun edellytykset.

Tilalta voi varata esimerkiksi laamavaelluksen: rauhallista käyskentelyä laaman kanssa ja määränpäässä evästauko nuotiolla.

Viime kesänä valikoima laajeni muihin eläimiin. Mukaan saa vaikkapa lapinkarjaan kuuluvan härän – nämä vaellukset ovat erityisesti miesten mieleen, vaikka valkea Murmeli-härkä ei kooltaan kovin vaikuttava olekaan.

Tilalla voi viettää syntymäpäiviä eläimiä ruokkien ja kävelyttäen ja lopulta lettukesteistä nauttien. Lisäksi eläimiä viedään tilauksesta vanhainkoteihin ja päiväkeskuksiin.

Eläimiin liittyvä green care -toiminta on jo osittain kelakorvausten piirissä, Anu kertoo.

Tällä hetkellä hän miettii yhteistyötä sopivan terapeutin kanssa. Näin eläimiä voitaisiin hyödyntää myös talviaikaan.

Koivistojen työmäärä kuulostaa hengästyttävältä – varsinkin, kun pariskunnalla on kolme tytärtä. Nuorin on vuoden ikäinen, vanhin 8.

Lisäksi sekä Anu että Markku ovat mukana jos jonkinlaisessa järjestötoiminnassa.

Pakko kysyä, miten he selviävät.

"Emme todellakaan tee kaikkea itse", Markku korostaa.

Tilalla on hyvät yhteistyöverkostot. Esimerkiksi nurmityöt hoitaa Markun kotitilan naapuri.

Tila työllistää kesäaikaan paikallisia nuoria, ja talvellakin apuna on harjoittelijoita ja työssäoppijoita. Lisäksi saman katon alla asuvista Anun energisistä vanhemmista on paljon apua.

Lisätietoa tilasta