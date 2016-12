Komissio aloittaa EU:n maitojauhevarastojen purkamisen

Euroopan komissio on päättänyt aloittaa rasvattoman maitojauheen myynnin interventiovarastoista.

Myynnissä on ennen marraskuuta 2015 interventiovarastoon tuotu rasvaton maitojauhe.

Suomessa maitojauhetta on myynnissä 790 tonnia. Myyntiä hallinnoi Maaseutuviraston markkinaosasto.

Maitojauheen markkinahinta on vahvistunut viime kuukausien aikana 1 990 euroon tonnilta, eli se ylittää interventiohinnan 292 eurolla. Euroopan unionilla on varastoissaan rasvatonta maitojauhetta 355 000 tonnia, josta Suomen osuus on 3 600 tonnia.

Komission mukaan varastoja olisi hyvä päästä purkamaan, jotta maitojauhe saadaan markkinoille vielä tuoreena eivätkä sen käytettävyysominaisuudet laske.

Myynti olisi tärkeää saada kohdistettua EU:n ulkopuolelle, Maaseutuvirasto Mavin tiedotteessa todetaan.

EU on menettänyt asemaansa kansainvälisillä maitojauhemarkkinoilla, kun tuotetta on myynnin sijaan varastoitu suuria määriä.

Myyntiin tulee koko EU:n alueella komission päätöksellä 22 150 tonnia interventiomaitojauhetta.

Maitojauhevarastot sijaitsevat Belgiassa, Saksassa, Irlannissa, Ranskassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Britanniassa ja Suomessa.

Varastojen purkamisessa on riski, että se voi pysäyttää hintojen nousun Euroopassa.