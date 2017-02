Kommentti: Suomi, kahden eläinsadun maa

Post food -näyttely on omiaan viemään yöunet. Ratkean tupakoimaan, jahka pääsen näyttelystä ulos.

Suomalaiselta sikatilalta salaa otetussa kuvassa emakko imettää porsitushäkissä. Häkki on niin ahdas, ettei emakko mahdu makaamaan kunnolla. Toisessa kuvassa huonokuntoinen sika on jätetty sikalan käytävälle kuolemaan.

Edellinen näkemäni valokuvanäyttely oli Maaseudun Tulevaisuuden 100 vuotta, 100 kuvaa -näyttely. Kiitellyssä Jaakko Heikkilän Mimmi ja lampaat -teoksessa pikkutyttö syleilee uuhta utuisella laitumella.

Onko Suomessa muuta tapaa kuvata maataloutta? Lampaan sylittelyn ja emakon väliin jää aukko. Tuntuu, että sama polarisoituminen vaivaa maatalouteen ja lihantuotantoon liittyvää keskustelua: se on ihan kamalaa tai aivan ihanaa.

Näyttelyn avajaispuheessa poliittisen valokuvan festivaalin toinen taiteellinen johtaja Sanni Seppo ihmettelee yleisölle MTK:n Juha Marttilan puheita Suomesta sikojen ihmemaana.

Vastakkainasettelussa ihmeteltävää riittää. Kuluttajilta vaaditaan vastuullisia valintoja samalla kun yhtäällä heille näytetään painajaismaisia kuvia ja toisaalla kerrotaan satua sikojen ihmemaasta.

Mimmin ja lampaiden sekä emakon väliin osuu Post food -valokuva­näyttelyssä ainakin Henk Wildschut. Hän kuvaa sarjassaan Food (2011–2013) Alankomaan moderneja maatiloja.

Näyttelyn komeimpia kuvia on otos viljelijästä lattiakanalassa. Lintulegioonan kuhinan voi aistia. Linnut näyttävät hyväkuntoisilta, mutta niitä on paljon. Tätähän siipikarjantuotanto nykyään on: steriiliä, tehokasta, isoa.

Painajainen vai ihmemaa – sen saa katsoja päättää itse.

