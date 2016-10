Kriisitoimet auttavat monia maatiloja mutta yleistilanne ei kohene

Viljelijöiden yleisin arvio maatilansa taloustilanteesta on "melko huono", lokakuun MT-mittaus kertoo.

Mittauksen barometrilukema on 3,07, kun 3 on melko huono ja 3,5 olisi huonon ja hyvän vedenjakaja.

Lukema on jokseenkin sama kuin kesän alussa, eivätkä viljelijät usko sen juuri muuttuvan lähitulevaisuudessa.

Erittäin huono taloustilanne on 7 prosentilla tiloista. Se on noin 3 500 tilaa. Muita useammin erittäin huono tilanne on sikatiloilla ja suurimmilla tiloilla.

Joka kolmas viljelijä tuntee saavansa kriisitoimista apua ainakin jonkin verran.

Lihatiloista sitä mieltä on vähän useampi kuin joka toinen. Se näkyy myös arvioissa tilan taloustilanteesta: lihatilojen synkkyys on vähentynyt. Sen sijaan vilja- ja maitotiloilla lähitulevaisuuden talousnäkymät arvioidaan hieman heikkeneviksi.

Vähän useampi kuin joka kolmas viljelijä arvioi taloudellisen tilanteensa melko hyväksi tai paremmaksi – joskaan melko hyvän ylittäviä arvioita ei juuri ole.

MT-mittaukset toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto pääosin lokakuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi 550 viljelijää.

Viljelijät arvioivat tilansa taloustilanteen asteikolla erittäin hyvä, melko hyvä, melko huono, huono, erittäin huono.