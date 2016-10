KSML: Suurhanke Saarijärvellä – suunnitteilla 600 lehmän navetta

Saarijärveläiset maatalousyrittäjät Heikki Hiironen, Jukka Ruunanieni ja Jari Valkola suunnittelevat yhteisnavetan perustamista.

Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Nuorkarjaa tilalla tulisi olemaan noin 400 kappaletta ja ne kasvatettaisiin jo olemassa olevissa navetoissa. Yrittäjien suunnitelmaan kuuluu, että jo olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään uudessa investoinnissa mahdollisimman paljon muun muassa lietelannan ja rehun säilytyksessä.

"Lopullinen rakentamispäätös päästään tekemään aikaisintaan noin vuoden kuluttua, kun suunnittelu- ja lupaprosessia on saatu eteenpäin", yrittäjät arvioivat Keskisuomalaiselle.

Uusi navetta tulisi Kalmarin kylälle, noin kolme kilometriä sen keskustasta Valkolan omistamalle Mikkolanahon tilalle. Suunnitellun rakennuspaikan lähiympäristö on metsäaluetta, sen lähistöllä ei ole asutusta ja se ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa.

"Maitoala kokonaisuudessaan on myllerryksessä, kiintiöt poistuivat, Venäjän vienti loppui ja hinta on laskenut. Pohtiessamme tilojemme tulevaisuutta totesimme, että meille paras ratkaisu on jatkaa yhteistyöllä", yrittäjät sanovat.

Suuri eläinmäärä tarkoittaa myös sitä, että tilaa ei hoideta vain kolmen yrittäjän voimin. Alustavien laskelmien mukaan tilalle työllistyisi meidät mukaan lukien noin 10–12 vakituista työntekijää, lisäksi tarvitaan kausityöntekijöitä ja ulkopuolisia urakoitsijoita.

Tärkeänä syynä yhteistyön tekemiselle yrittäjät näkevät vastuun jakautumisen ja tietynlaisen tehokkuuden lisääntymisen.

"Vetovastuuta voidaan jakaa kolmen kesken. Lomalle lähtiessäkin tietää, että asiat hoituvat tilalla varmasti."

Oikaisu: 20.10. klo 13.45: Unelma-sana poistettu otsikosta. Maatalousyrittäjät korostavat, että päätökset hankkeen toteuttamisesta tai hautaamisesta tehdään aikanaan täysin faktojen perusteella.