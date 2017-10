Kuusamon Juusto etsii maidontuottajia: "Myynti kasvaa sellaista vauhtia, etteivät maidot riitä"

Meijeriyhtiö Kuusamon Juusto Oy etsii maidontuottajia täyttämään yhtiön kasvaneen maitokysynnän. Yritys etsii tuottajia erityisesti Pohjois-Suomen alueelta.

Kuusamon Juuston juustot ovat yhtiön mukaan menneet niin hyvin kaupaksi, että meijeriyhtiötä saattaa uhata maitopula.

Kuusamon Juuston toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että yritys arvioi maidonhankinnan järkevyyttä sen perusteella, missä maitotila sijaitsee ja kuinka paljon se pystyy maitoa toimittamaan.

"Mitään rajoja emme ole tarkemmin vetäneet", hän vakuuttaa.

Silloin, jos samalla suunnalla on enemmän kiinnostuneita tiloja, alue muodostuu Vaittisen mukaan luonnollisesti kiinnostavaksi.

"Haluaisimme uskoa siihen, että mitä lähempänä maito jalostetaan, sen parempi", Vaittinen perustelee meijeriyhtiön halukkuutta hankkia maitoa ensisijaisesti pohjoisen Suomen alueelta.

Toimitusjohtajan mukaan Kuusamon Juusto tarvitsee kysynnän tyydyttämiseksi maitoa miljoonia litroja tänä ja ensi vuonna.

"Myynti kasvaa sellaista vauhtia, etteivät maidot riitä. Nyt kun olisi mahdollista myydä, maito näyttää loppuvan", hän kertoo.

Kuusamon Juustolle maitoa toimittava Kuusamon Osuusmeijeri maksaa Vaittisen mukaan maidosta 37 senttiä litralta. Toimitusjohtaja pitää hintaa kilpailukykyisenä, mutta muistuttaa samalla, ettei maidosta ole mahdollista maksaa ylihintaa.

Kuusamon Juusto on kärsinyt aiemmin taloudellisista ongelmista. Nyt tilanne on kuitenkin kääntynyt toimitusjohtajan mukaan parempaan päin. Paremman taloudellisen tilanteen ja kasvun taustalla ei hänen mukaansa ole mitään yhtä yksittäistä tekijää.

Tällä hetkellä meijeriyhtiön volyymi riittää Vaittisen mukaan siihen, että toiminta on kannattavaa. Kuusamon Juuston myynti on kasvanut hänen mukaansa kotimarkkinoilla tasaisesti kaikilla rintamilla.

Paremman tilanteen ansiosta yritys pystyy nyt toimittamaan asiakkailleen tuotteita Vaittisen mukaan aiempaa varmemmin.

"Aikaisemmin asiakkaat eivät ehkä ole uskaltaneet tilata, kun meillä on ollut toimitusvaikeuksia. Nyt kun on kysyntää, on sääli, että maito on meille tällainen haaste", hän sanoo.