Kuusamon Juusto vaihtaa toimitusjohtajaa

Kuusamossa lähialueen maidosta juustoa valmistava Kuusamon Juusto hakee uutta kasvua palkkaamalla yrityksen johtoon markkinointiosaajan, yhtiö kertoo.

Jyrki Vaittinen on nimitetty yrityksen toimitusjohtajaksi marraskuun alusta alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Esko Saajanto keskittyy jälleen hallitustyöskentelyyn.

Vaittinen on toiminut aikaisemmin markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä muun muassa Fazer Makeisilla, McDonald’silla, Danonella sekä Mandatum Lifella.

”Kuusamon Juusto on mielenkiintoisessa muutosvaiheessa oleva yritys, jonka historia on melko tuotantolähtöinen. Uskonkin että kuluttaja- ja asiakaslähtöisellä tekemisellä on saavutettavissa merkittävää kasvua. Kaiken pitää lähteä siitä mitä kuluttajat arvostavat juustovalintoja tehdessään”, toteaa Vaittinen.

Kuusamon Juusto työllistää noin 80 henkeä Kuusamossa.