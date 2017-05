Kylvöt etenevät vauhdilla Etelä-Suomessa – "Sää on nyt ihanteellinen"

Aurinko tietää osalle haaveita mökkireissuista. Toiset taas kaivavat polkupyörän varastosta.

Viljelijöille aurinko tietää kuitenkin ennen kaikkea paluuta pelloille.

Kevätviljojen kylvöt ovat pisimmällä etelärannikolla sekä Loimaan seudulla, missä osa tiloista on jo lopettelemassa kylvöjä.

"Sää on nyt ihanteellinen", kehuu kasvinviljelytilan isäntä Björn Lindholm Inkoon Degerbystä. Hän kylvi keskiviikkona tilallaan rapsia.

Erot maan sisällä ovat olleet tänä keväänä tavallista isompia. ProAgria Keskusten Liiton mukaan kevätkylvöt ovat Etelä-Suomessa muutaman päivän tavanomaista jäljessä. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla jäljessä tavanomaisesta ollaan jo kaksi viikkoa.

Pitkään kylmää piisasi Degerbyssäkin: muutama päivä sitten yöllä oli vielä pakkasta. Nyt maassa on kosteutta, mutta pellot ovat kuivuneet kylvöä ajatellen riittävästi.

Lindholmilla on viljelyssä yhteensä 85 hehtaaria, josta rapsilla on noin neljäsosa. Lähellä on puristamo, joten kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä. Rapsi on myös hyvä esikasvi, Lindholm mainitsee.

Rapsin lisäksi hän kylvää pelloilleen kauraa, härkäpapua ja ohraa. Härkäpavun kanssa on ollut heikompiakin vuosia. Lindholmin toiveissa on, että syksystä tulee aurinkoinen.

Traktorin ratissa hän ehtii viettää aikaa talvisinkin: silloin Lindholm tekee metsätöitä.

Hän arvioi saavansa kylvöurakan päätökseen lähipäivinä.

"Ennen viikonloppua pitäisi saada valmiiksi."