Laihialainen karjankasvattaja keksi nerokkaan liikenneturvallisuutta lisäävän keinon: “Kyllä siitä kuvia on aika paljon otettu”

Laihialainen karjankasvattaja Juha Pöyry on keksinyt nerokkaan keinon liikenneturvallisuuden lisäämiseksi lehmien laiduntamisen ajaksi. Hän on laittanut lehmien laitumen viereen "lehmien suojatiestä" kertovan liikennemerkin.

Pöyry kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että merkki on pystytetty paikalleen puoliksi huumorilla. Merkin taustalla on kuitenkin totistakin asiaa.

"Syksyllä lehmät ovat myöhään ulkona, ja ne pitää siirtää suhteellisen vilkkaan kylätien yli. Syksyllä on pimeää ja sumua, niin se strobovalo näkyy aika kauas", Pöyry sanoo.

Merkki on vanha suojatien merkki, johon on laitettu kävelevän ihmisen tilalle lehmä. Lehmän kuva on teipattu merkkiin ihmisen päälle.

Lehmien suojatien liikennemerkki on herättänyt Pöyryn mukaan autoilijoiden kiinnostuksen.

"Kyllä siitä kuvia on aika paljon otettu", hän kertoo.

Pöyry ei ole aivan varma, kuinka hyödyllinen nyt pari kesää paikallaan ollut merkki on ollut. Hän sanoo, että kylätietä ajavat kuitenkin pääsääntöisesti tutut ihmiset.

"Lähinnä se on pimiän aikaan se valo, joka sitten auttaa. Muuten se lähinnä aiheuttaa hilpeyttä", Pöyry arvioi.

Ensi vuonna navettalaajennuksen myötä suojatiemerkki jää Pöyryn arvion mukaan turhaksi. Silti merkki on näillä näkymin jäämässä paikalleen.