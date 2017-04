Lammas ja vuohipalkkioiden ehtoja muutettiin – tukikelpoisen teuraskilin vähimmäispaino laski

Hallitus vahvisti eilen perjantaina EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät ja yksikkötukitasot vuodelle 2017. Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 102,6 miljoonaa euroa.

Tukimäärän kohdentumisesta on sovittu yhteistyössä tuottajien kanssa vuonna 2014, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Lammas ja vuohipalkkioiden ehtoja on muutettu jonkin verran viime vuodesta.

Tukikelpoisen teuraskilin vähimmäispaino on laskettu 15 kilosta 10 kiloon. Lisäksi teuraskilin yläikärajaa on laskettu 18 kuukaudesta 12 kuukauteen. Tavoitteena on lisätä lihantuotantoon ohjattavien kilien määrää ja samalla alentaa teurastuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Kuttujen poikimavaatimuksesta on luovuttu EU:n kuttupalkkiossa, koska teuraskilien ja kuttujen ikävaatimusten päällekkäisyyttä ei jatkossa enää ole.

Jatkossa lampaanlihan tuotannon aloittavan tilan uuhien ei tarvitse aloitusvuonna täyttää karitsointiehtoa. Muutoksen jälkeen EU:n uuhipalkkio myönnetään uuhien pidon aloitusvuonna suoraan uuhimäärän perusteella. Tällä muutoksella yhdenmukaistetaan AB-alueen uuhipalkkio vastaamaan C-alueella maksettavaa kansallista pohjoista uuhitukea.

Viime vuoden tapaan tukea maksetaan maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 miljoonaa euroa. Naudanlihantuotannolle maksettava määrä on 54,1 miljoonaa euroa. Kaikkien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Tästä syystä eläinten rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä esimerkiksi ilmoitusajoista on noudatettava huolellisesti.

Nautaeläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä: 1.1.–15.9.2017 kertyneiden palkkiokelpoisten eläinten perusteella palkkio maksetaan aikaisintaan kuluvan vuoden joulukuussa ja 16.9.–31.12.2017 kertyneiden eläinten perusteella viimeistään kesäkuussa 2018. Teuraseläinten, uuhien ja kuttujen osalta palkkio maksetaan yhdessä erässä arviolta touko-kesäkuussa 2018. Peltokasvipalkkio maksetaan joulukuussa 2017.

Taulukko tukisummista löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.