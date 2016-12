Land-lehti: Ruotsin sikataloudella paras kannattavuus kymmeneen vuoteen

Ruotsin tuottajajärjestön vuotuinen maatalouden kannattavuusraportti osoittaa lihan hintojen vakiintuneen uudelle korkeammalle tasolle ja sikatilojen saavuttavan tänä vuonna parhaan kannattavuuden kymmeneen vuoteen.

Ruotsissa muiden tuotantosuuntien paitsi maidontuotannon kannattavuus on pysynyt ennallaan tai parantunut. Naudanlihatilojen kannattavuus on noussut vuonna 2015 kaksi prosenttiyksikköä ja sikatilojen 2,5 prosenttiyksikköä.

Hyvä kehitys on jatkunut tänä vuonna. Ruotsin tuottajaliitto LRF ennakoi tästä tulevan sikatiloille paras vuosi vuosikymmeneen.

Myös naudanlihan hinta on Ruotsissa muuta Eurooppaa korkeampi. Viime vuonna hintaero oli 41 senttiä ja nyt se on lähes euron. LRF Konsultin mukaan ruotsalaiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan ruotsalaisesta lihasta. Hintaero on nyt suurin koko EU-jäsenyyden aikana.

Maidontuottajilla ei kuitenkaan ole hurraamista. Alhaisen tuottajahinnan takia kannattavuus on laskenut runsaat kaksi prosenttia. Edes maidon hinnan elpyminen syksyn aikana ja alentuneet rehukustannukset eivät ole auttaneet.

lantbruk.com uutisoi Ruotsin maatalouden kannattavuudesta