Lannoitteiden hintojen pohjakosketus lähestyy

Fosforin hinta on laskenut edelleen loppukesän aikana. Maailmanpankin tilastojen mukaan fosforin (DAP) hinta oli elokuussa 340 dollaria tonnilta. Heinäkuusta hinta on laskenut vain yhden dollarin, joten laskuvauhti on hidastunut. Viime talvena hinnasta saattoi kuukaudessa sulaa kymmeniä dollareita. Halvempaa fosfori on ollut viimeksi loppuvuodesta 2009.

Urean hinta näyttäisi ottaneen pohjakosketuksensa. Heinäkuussa hinta painui 177 dollariin tonnilta, mutta elokuussa se palautui 182 dollariin. Alle 200 dollarin hinta on nyt pysytellyt kolme kuukautta. Halvempaa kuin heinäkuussa urea on ollut Maailmanpankin hintaseurannan mukaan viimeksi vuonna 2004.

Ensi vuodelle Maailmanpankki ennustaa lannoitteiden raaka-aineille hinnan nousua. Fosforin keskihinnan arvioidaan olevan ensi vuonna 364 dollaria tonnilta, kun tänä vuonna hinta on keskimäärin 355 dollaria.

Urean ennustetaan nousevan 208 dollariin kuluvan vuoden 200 dollarista.

Hintojen ennustetaan sen jälkeen nousevan vajaalla 10 dollarilla vuodessa, jolloin vuonna 2025 fosfori maksaisi 440 dollaria ja urea 280 dollaria tonnilta. Jos ennuste kävisi toteen, fosfori olisi vuosikymmenen päästä yhä halvempaa kuin viime vuonna ja urea olisi halvempaa kuin vuonna 2014.

Useat analyytikot ovat arvioineet, että lannoitteiden hinnoissa on nyt käsillä pohjakosketus. Ylituotanto on ajanut hinnat laskuun, mutta yhtiöt eivät valmistusta tappiolla jatka vaan vähentävät tuotantoa. Silloin hintojen voi odottaa kääntyvän maltilliseen nousuun.

Markkinakatsaus ilmestyy maanantain Maaseudun Tulevaisuudessa.