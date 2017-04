Lemmikkien raakaruokinnan eduista ei ole näyttöä, riskit ilmeiset

Kissojen ja koirien ruokinnan ei pitäisi perustua raakoihin lihatuotteisiin, linjasi Maailman eläinlääkärijärjestön ravitsemuskomitea muutama vuosi sitten.

"Raakaan lihaan perustuvan ravinnon terveyshyödyistä ei ole olemassa kunnolla dokumentoitua näyttöä, mutta sen riskeistä on."

Myös Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tarttuvien eläintautien erikoislääkäri ja kliinisen mikrobiologian opettaja Merja Rantala toteaa samoin.

"Toistaiseksi ei ole tieteellisiä tutkimuksia, joissa raakaruokinnan kliinisiä hyötyjä olisi tutkittu, saati osoitettu."

Vertailua raakaruuan ja prosessoidun, eli kuumennetun tai kuivan ruuan välillä, on tehty tieteellisissä tutkimuksissa. Niissä on havaittu, että raakaruuassa on sekä tauteja aiheuttavia mikrobeja että antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja useammin kuin prosessoidussa ruuassa.

"Tutkimuksissa on myös osoitettu, että raakaruokituilla koirilla on useammin ulosteessaan joko eläimille ja ihmisille yhteisiä taudinaiheuttajia tai vastustuskykyisiä bakteereita, kuten esimerkiksi ESBL-bakteerien kaltaisia bakteereja verrattuna koiriin, jotka eivät saa raakaruokaa."

Rantalan mukaan raakaruoka on potentiaalinen lähde resistenttien bakteerien yleistymiselle lemmikkieläinpopulaatiossa. Riskiä lisää antibioottien runsas käyttö.

"Terveelle eläimelle antibiooteille resistentit bakteerit eivät toki ole vaarallisia."

Lisätutkimuksia raakaruokinnan hyötyjen ja haittojen punnitsemista varten tarvitaan. Rantala uskoo, että myös raakaruokia valmistava teollisuus on kiinnostunut kehittämään prosessointimenetelmiä, jotka varmistavat raakaruuan mikrobiologisen turvallisuuden.

"Keskustelu raakaruokinnasta ja sen eduista tai haitoista sisältää voimakasta vastakkainasettelua. Osa lemmikkien omistajista uskoo raakaruoan terveellisyyteen vahvasti."