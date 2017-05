Lihalehti: Espanjassa paljastui uusi lihapetos

Lihapetosten sarja näyttää loputtomalta. Viimeisin on Espanjasta, missä maan laajuinen lihanjalostaja oli toimittanut hampurilaisiin naudanlihaa, joka todellisuudessa sisälsi sianlihaa, rasvaa, jauhoja ja soijaa enemmän kuin naudanlihaa.

Asiaa uutisoi lihantuotantoa seuraava Global Meat News.

Espanjan poliisi on tutkinut petosta vuoden 2015 ja kuulustellut 14 henkilöä. Yritys sijaitsee Burgosissa, mutta sen nimeä ei ole kerrottu. Petos on jatkunut pitkään, sillä tutkimukset yltävät vuoteen 2002.

Poliisin mukaan yritys on tietoisesti johtanut asiakkaitaan harhaan ilmoittamalla naudanlihan osuuden pakkauksissa huomattavasti korkeammaksi kuin se todellisuudessa on ollut. Yrityksen epäillään hankkineen petoksella merkittävästi lisätuloja.

Petos on laaja, sillä hampurilaispihvejä ja lihapullia on toimitettu ympäri Espanjaa. Tutkimuksia varten on kerätty lihanäytteitä useista yrityksen toimipaikoista ja lihat on tutkittu valtion omistamassa laboratoriossa.

Espanjan poliisilla on riittänyt tutkittavaa, sillä maassa on myös selvitetty hevosenlihaan liittyviä huijauksia.

Global Meat News-lehden artikkeli