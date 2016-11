Lihan kulutus kasvaa Suomessa

Tammi–syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lihan kokonaiskulutus kasvoi Suomessa kolme prosenttia pääosin siipikarjanlihan johdolla, kertoo Gallup Elintarviketieto.

Sian- ja naudanlihan käyttö oli liki viime vuoden tasolla.

Koko vuonna 2016 lihan kulutuksen kasvun arvioidaan jatkuvan ja painottuvan edelleen siipikarjanlihaan. Karitsanlihalle ennakoidaan lisäystä ja sian sekä naudanlihalle vakaata menekkiä.

Tammi–syyskuussa sianlihaa tuli markkinoille sama määrä kuin vuosi sitten. Tuottavuus on noussut porsastuotoksen noustessa ja lihasian kasvun parantuessa.

Lihasikojen teurasmäärä on kasvanut kaksi prosenttia. Samalla teuraspaino on alentunut kaksi prosenttia eli 1,6 kiloa 89,5 kiloon. Porsaiden vienti on vielä jatkunut, mutta on vähenemässä.

Naudan teurasmäärä kasvoi tammi–syyskuussa prosentin. Nuoren naudan teurastus oli liki edellisvuoden tasolla, lehmien teurastusmäärä kasvoi.

Broilerin tuotanto kasvoi 9 prosenttia. Teuraspaino on ollut 1,71 kiloa, kolme prosenttia viime vuotta korkeampi.

Kalkkunan tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia.

