Lihan kulutus on ennallaan, tuotanto Suomessa laskenut

Lihan kulutus on säilynyt Suomessa ennallaan, mutta kokonaistuotanto on vähentynyt kaksi prosenttia. Tuonti Suomeen on kasvanut ja vienti vähentynyt.

Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lihan kokonaiskulutus oli tammi–toukokuussa edellisvuoden tasolla, 175 miljoonaa kiloa, kertoo Gallup Elintarviketieto. Tuotanto oli 164 miljoonaa kiloa.

Siipikarjanlihan kulutus kasvoi kuusi prosenttia. Sian- ja naudanlihan kulutus väheni kaksi prosenttia. Karitsanlihan käyttö kasvoi neljä prosenttia.

Kulutuksen muutokseen vaikuttaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson tilapäinen poikkeuksellisen suuri lihan kulutus.

Loppuvuoden ajan Gallup Elintarviketieto arvioi lihan kulutuksen olevan viime vuoden tasolla, painottuen edelleen siipikarjanlihaan.

Sianlihalla kotimainen tuotanto ylittää kulutuksen. Muilla lihalajeilla kulutus on kotimaista tuotantoa suurempaa.

Sianlihan tuotanto väheni Gallup Elintarviketiedon arvion mukaan tammi–toukokuussa vajaat neljä prosenttia viime vuodesta. Porsastuotoksen nousu loivensi vähennystä. Lihasian teuraspaino oli vajaan kilon korkeampi kuin vuosi sitten, 91 kiloa.

Naudan teurasmäärä väheni kolme prosenttia painottuen enemmän lehmään kuin nuoreen nautaan. Teuraspainot olivat viimevuotista hieman korkeammat. Sonnin teuraspaino 351 kiloa, hiehon 244 ja lehmän 289 kiloa.

Broilerin tuotanto kasvoi tammi–toukokuussa kaksi prosenttia ja kalkkunan väheni prosentin. Broilerin teuraspaino oli liki sama kuin vuosi sitten, 1,70 kiloa.

Karitsan tuotanto oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Teuraspaino oli 19,4 kiloa.

Lihan kokonaistuonti oli tammi–toukokuussa 35,1 miljoonaa kiloa, kun vuosi sitten tuontia oli 33,9 miljoonaa kiloa.

Vientiä Suomesta oli tänä vuonna tammi–toukokuussa 23,3 miljoonaa kiloa, kun vuosi sitten oli viety 28,5 miljoonaa kiloa.

Lihankulutuksen kotimaisuusaste on 80 prosenttia.