Lintuinfluenssa riehuu naapurissa – Etelä-Ruotsissa lahdattiin 200 000 kanaa

Lintuinfluenssaepidemia on johtanut lintujen joukkolopetuksiin. Hollannissa teurastettiin taudin tieltä 190 000 ankkaa. Ruotsissa taas lopetettiin 200 000 kanaa.

Maailman eläintautijärjestö OIE:n mukaan H5N8-lintuinfluenssavirusta on tavattu kymmenessä Euroopan maassa. Suomessa lintuinfluenssaa löydettiin viime viikolla Ahvenanmaalta, jossa tauti tappoi 40 tukkasotkaa. Sen lisäksi H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on tavattu muun muassa Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, Hollannissa, Puolassa, Venäjällä ja Sveitsissä.

Hollannissa lintuja on lopetettu yhteensä kuudella tilalla. Virus tappoi 500 ankkaa Biddinghuizenin kylässä, 70 kilometriä Amsterdamista itään. Taudin leviämisen estämiseksi viranomaiset määräsivät lähitilojen linnut lopetettavaksi. Siipikarjatuotteiden tuonti on kielletty 10 kilometrin säteeltä.

Maassa on ryhdytty myös muihin varotoimenpiteisiin: kotieläinpuistoja on suljettu ja ankkojen metsästys on toistaiseksi kielletty. Hollanti on merkittävä kauttakulkumaa EU-alueelle tuotaville maataloustuotteille. Maassa on yli 100 miljoonaa kanaa, sikaa, nautaa ja lammasta. Korkea eläintiheys tekee maasta erityisen haavoittuvaisen eläintautiepidemioille.

Ruotsissa lintuinfluenssaa löydettiin maatilalta Mörarpista, Ruotsin eteläosasta. Maa varmisti ensimmäisen H5N8-tapauksen viime viikolla. Ensimmäinen tartunnan saanut lintu löytyi Skånen alueelta. Viranomaiset päättivät, että 200 000 lintua tulisi teurastaa riskien minimoimiseksi.

Muuttolintujen reittien tarkkailu voi auttaa lintuinfluenssan leviämisen seurannassa. Tutkijoiden mukaan lintuinfluenssa siirtyy villien lintujen mukana Aasiasta Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan arktisten alueiden kautta.

Tieto lintuinfluenssan leviämisestä on jo saanut osan Euroopan maista sulkemaan rajansa siipikarjatuotteilta, jotka ovat peräisin tartunta-alueilta. Asiasta uutisoi World Poultry.

