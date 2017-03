Lintuinfluenssan viimeinenkin rajoitusvyöhyke purettu – kevätmuutto pitää tautivaaran vielä korkeana

Ahvenanmaan rajoitteet lakkaavat, koska alueelta ei ole löytynyt uusia lintuinfluenssatapauksia.

Rajoitusvyöhykkeillä on rajoitettu siipikarjan ja siipikarjatuotteiden siirtoja. Lisäksi kunnaneläinlääkäri on tarkastanut vyöhykkeellä sijaitsevia siipikarjan pitopaikkoja.

Eviran mukaan lintuinfluenssavaara on edelleen suuri. Lintujen kevätmuutto on alkanut, ja muualla Euroopassa tautia esiintyy jatkuvasti. Evira painottaa, että siipikarjaa on pidettävä sisällä ja tautisuojauksesta on muutenkin huolehdittava koko maassa.

Suomessa on tähän mennessä todettu 13 H5N8-tyypin lintuinfluenssatapausta luonnonvaraisissa linnuissa ja yksi tapaus Maarianhaminassa sijaitsevassa lintutarhassa.