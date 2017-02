Luke: Perunatilastoon lasketaan vain tilan omat perunat

Luken yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen haluaa hälventää epäluuloja, jotka kohdistuvat perunatilastojen luotettavuuteen.

Hän tähdentää, että perunatilastoon pyydetään ilmoittamaan vain tilan itse viljelemät ja tilan varastossa olevat omat kauppakelpoiset perunat.

Omassa varastossa olevaa muilta viljelijöiltä ostettua tai muiden tuottamaa vuokravarastoitua perunamäärää ei oteta mukaan.

Tilasto tehdään osana satotilastoa lokakuussa ja tammikuussa kysely toistetaan samalle tilajoukolle.

Perunaa viljelevät vuodesta toiseen lähes samat viljelijät, joten kyselykin koskee vuodesta toiseen samoja tiloja, Jaakkonen kertoo.

Mukana ovat perunanviljelijät, joilla ruoka- ja ruokateollisuusperunan yhteisala on vähintään viisi hehtaaria. Otos on satotilastoja kattavampi, mukana on lähes puolet maan perunatiloista.

Osa niistä myös pakkaa perunaa.

"Luotamme kaikkiin vastaajiin", Jaakkonen painottaa.

"Kyselyjoukkoa ei voi rajata sen mukaan, onko viljelijällä pakkaamo vai ei. Tilaston otosjoukko on suuri ja vastausprosentti hyvä, joten kyselyn toteutus on hyvin asianmukainen."

Hän muistuttaa, että Luke on tilastoviranomainen ja perunatilasto virallinen tilasto. Siksi se kuuluu julkistaa tilasto yhtä aikaa kaikille.

Luken ruokaperunavarastotilaston laatuseloste

Lue myös:

Maatilojen ruokaperunavarastot tyhjentyneet vauhdilla