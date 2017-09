Luken viljasatoarvio 3,5 miljardia kiloa – sadonkorjuu vielä kesken

Puimurit korjaavat pelloilla viljasatoa aina kun vain on mahdollista. Jos pellolla olevaa satoa ei saada korjattua, tulee lopullisesta sadosta tämän hetkistä arvioita pienempi.

”Kasvukauden suosiollinen alku kääntyi piinalliseksi odotukseksi. Valmistuuko sato vai ei ennen syksyn tuloa, on ollut kuuma sadonkorjuukysymys. Jälleen kerran sadonkorjuuajan viime hetken sää ratkaisee sadon lopullisen määrän ja laadun”, sanoo yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskuksesta.

Korjuu ennen viljan kypsymistä on ollut ratkaisu tavallista useammalla tilalla. Arviolta noin 10 prosenttia vilja-alasta korjattiin tuoreviljana. Myöhäinen korjuuajankohta lisää korjattavan sadon laaturiskejä. Riskien toteutuminen selviää lähiviikkoina.

Kaurasadossa on vielä mahdollisuuksia lähes kymmenyksen nousuun noin 1,1 miljardiin kiloon. Ohrasato on pienenemässä kymmenyksen 1,4 miljardiin kiloon. Kokonaisuutena viljasato on viime vuoden tasolla eli huippusatoa ei saada tänäkään vuonna.

Rukiissa on mahdollisuus päästä suurimpaan satoon sitten vuoden 1990. Toteutuessaan lähes 120 miljoonan kilon sato vastaisi kolmannen kerran tällä vuosituhannella kotimaisen rukiin kulutusta. Toteutuessaan ruissato olisi kolmanneksen suurempi kuin viime vuonna.

Venähtänyt korjuuajankohta sakkaa pahasti härkäpavun ja rapsin huippusatoa. Korjuun onnistuessa molemmista saadaan ennätyssato, kun etenkin härkäpavun viljelyala on jatkuvasti kasvanut.

Luken satotilaston syyskuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria Keskusten asiantuntijoiden antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta syyskuun 18. päivänä.

Tarkempaa tietoa satomääristä saadaan marraskuun 23. päivänä, jolloin satomäärien laskemisessa on käytettävissä maatiloilta saatuja satotietoja.