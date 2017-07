Lukijat keksivät mahdollisen ratkaisun tölkkiongelmaan: “Ihminen on kyllä monesti enemmän kuin idiootti”

MT kertoi eilen torstaina kyselystä, jonka mukaan juomatölkit ovat tappaneet lehmiä lähes joka kolmannella nautatilalla.

Kysely on herättänyt keskustelua Maaseudun Tulevaisuuden Facebook-sivulla. Keskustelussa ehdotetaan keinoja tölkkien aiheuttamien kuolemien välttämiseksi.

"Pantti on liian pieni. Kun on kunnon pantti, vähemmän raaskivat heittää luontoon. Ihminen on kyllä monesti enemmän kuin idiootti", Kaija Halonen kirjoittaa.

"Ei ole muutenkaan fiksua heitellä roskia ympäriinsä. Pullo/tölkkipanttia pitää nostaa, että ihmiset alkaisivat palauttaa niitä. Nykyinen pantti on niin halpa, ettei se tunnu missään!", Keijo Komu toteaa.

"Pitäisi pantin arvo olla riittävän suuri ja koko Eurooppaa koskeva, niin varmaan heitettäisiin vähemmän luontoon ja nekin sitten vielä kerättäisiin varmemmin talteen" Pekka Pehkonen ehdottaa.

Toisaalta esiin nostetaan Virosta Suomeen kulkeutuvat tölkit, joita ei Suomessa laajamittaisesti kerätä.

"Viron tölkit se suurempi ongelma on", Kalle Myllynen arvioi.

Kaikki eivät kuitenkaan usko pantin voimaan.

"Ei voi olla pantin koosta kiinni. Täydellistä välinpitämättömyyttä ja tyhmyyttä!", Minna Karjalainen kirjoittaa.

Eräs keskustelija on löytänyt pellon reunasta muutakin kuin tölkkejä.

"Kerran viikossa siivotaan pellonreunat erinäisistä roskista. Yllättävää kyllä, käytettyjä energiageelipakkauksia löytyy paljon, pantillisia tölkkejä vähiten. Tupakka-askit ja roskaruokakääreet sekä pahviset take-away-kahvit loistavat löytöjen kärkisijoilla. Isoin löytö oli naapurin metsiköstä, tien vierestä vessanpytty ja lavuaari", Anne Vähätalo kirjoittaa.

"Vika on varmaan siinä koneellisessa rehun kerjuussa ja käsittelyssä suurelta osin, pitää kehittää laitteet tilanteen tasolle. Suuri yleisökin voi tehdä jotakin, mutta ei kaikkea kun se juomakin purkeissa tekee huolimattomaksi jos sisältää alkoholia" Juhani Kortelainen kirjoittaa.

Keskustelussa ehdotetaan myös tölkkimyynnin lopettamista.

"Kyseiset tuotteet irtomyyntiin kanisterilla kullekin.. Ei taulapäät tajua, kun ei itselle tule vahinkoa, eikä sittenkään. Näitä purkkia koko ajan paiskitaan surutta, Sirpa Mirjami Sillanpää kirjoittaa.

Yksi keskustelija ehdottaa heinien parempaa tarkistamista.

"Koneelliseen niputtamiseen kun ei ole luottamista sen enempää kuin pellon ohi kulkeviin ihmisiinkään. Pellossa voi aina olla vierasesineitä. Siitä on aina riskinsä olemassa", Virpi Portimo kirjoittaa.

