Lukijat kertovat: Näin linnut pysyvät poissa paalien kimpusta

MT kertoi viime viikon torstaina joensuulaisesta Tiina Juurelasta, jonka ponien heinäpaaleja korpit olivat tuhonneet. Juttu innoitti lukijoita jakamaan vinkkejään paalien suojaamiseksi Maaseudun Tulevaisuuden Facebook-sivulla.

Lintujen karkottamiseen kehotetaan käyttämään esimerkiksi tervaa.

"Heinäpallon muovien sutiminen puutervalla toimii myös niin, että linnut tai jänikset eivät riko muoveja. Ilmeisesti haju on villieläimistä luoltaantyöntävä. Omat heinät tervasin, eikä talven aikana yhtäkään reikää eläinten toimesta, ja talvesta ylijääneet säilörehupallot olivat hyviä vielä ylivuotisinakin" Terhi Ritvanen kirjoittaa.

"Ei kannata käyttää paaliverkkoa jossa reunanaru on punainen. Linnun silmiin se näyttää muovin läpi madolta ja nokkivat muovin rikki", Mika Huhtala vinkkaa.

"Terva. Tosin parasta on ajaa kaikki paalit pellolta kotiin, niin on vaan yks paikka missä paaleja on ja siellä sit tekee mitä tarvii", Marko Harkas toteaa.

Myös oikeanmuotoiset peltikoristeet voisivat olla ratkaisu lintujen karkottamiseen.

"Kukon näköiset peltiset pihakoristeet ovat toimineet hyvin. Ei näy mitään "tuholaislintuja" marjapuskissakaan", Susanna Sievänen vinkkaa.

Eräs lukija jakaa myös kokemuksensa siitä, mikä ei ainakaan pitkää aikaa toimi lintujen karkottamiseen.

"On koitettu armotont pihal huutamist mesoomist ja käsie yhtee läiskimistä kädet punasena heti ku kuuluu peltikatol kolinaa. Ja ei muute toimi ku 5 min", Marko Pöntinen huomauttaa.

Eräs lukija vinkkaa silmänkuvien karkottavan lintuja.

"Silmänkuvat maalattuna paalien kylkeen piti linnut pois. Hassun kuuloista mutta toimii kohtuu hyvin", Aleksi Simula kirjoittaa.

"Vanhat videonauhat on tehokkaita", Jarmo Moilanen kertoo.

"Variksen ampuu ja laittaa tuommoseen keppiin roikkumaan jalasta, toimii", Ari Kuikka neuvoo.

Lue lisää:

Linnut tuhosivat ponien heinäpaaleja Outokummussa – 10-vuotias joensuulaistyttö keksi ratkaisun ongelmaan