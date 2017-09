Lukijat Raision lahjoituksista WWF:lle: "Kestävää kehitystä tuettaisiin paremmin maksamalla luomuviljelijälle asiallisempi hinta"

Raisio haluaa tukea WWF:n toimintaa lahjoittamalla kymmenen senttiä luomukaurahiutaleista ympäristönsuojelujärjestö WWF:lle. Tämä on saman verran, kuin viljelijän annospuuro­hiutaleista saama hinta.

MT:n lukijat kommentoivat aihetta kiivaasti Face­bookissa.

"Kaksikymmentä senttiä viljelijälle eikä WWF:lle senttiäkään! Riittävästi saa WWF muutenkin avustuksia, eikä Raisio tällä tempauksella yrityskuvaansa kiillota, ainakaan minun silmissäni", Kaarina Sotka kommentoi.

"Tasan neljäkymmentä vuotta Raisiossa toimineena häpeän silmät päästäni Yhtymän entisenä toimihenkilönä", Esko Erkkilä sanoo.

"Alas on vajonnut entinen työnantajani – onneksi tein hommia rehupuolella, joten se hieman lieventää häpeääni!"

"Kyllä minäkin antaisin viljelijöille mieluummin sen rahan, Jumaliste, he ovat sen ansainneet", Raimo Parviainen arvioi.

"Kestävää kehitystä tuettaisiin varmasti enemmän maksamalla luomuviljelijälle vähän asiallisempi hinta. Saattaisi luomutuotanto lisääntyä", Helena Siekkinen huomauttaa.

"Onneksi olen jo kauan vältellyt Raision tuotteita - on niitä muitakin koti­maisia... Miksi muuten tuottaja maksaa rahdin? Yleensä se on tilaaja! Kyllä MT:n tilaaminen ja lukeminen on avannut silmät erilaisesta Suomesta."

Hannu Riekkikin toivoi, että tuottajalle maksettaisiin kunnon korvaus.

"Hehän tässä kaikkein tärkeimmän ja raskaimman työn tekevät."