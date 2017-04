Luomubroilereiden kasvatus uhattuna – Evira pisti teurastamon oven säppiin

Evira asetti huhtikuun alussa markkinointikieltoon säkyläläisen Keltasiipi Oy:n, joka on ainoa luomubroilereita teurastava laitos Suomessa. Lupaavaan alkuun päässyt tuotanto on loppumassa parissa viikossa.

Luomubroileriväki on pettynyt. Päätös tuli yllätyksenä, kaksi päivää ennen kiellon voimaantuloa.

Eviran antama markkinointikielto perustuu tarkastuseläinlääkärin tekemiin valvontatarkastuksiin ja eläinsuojelupäätöksiin. Niitä on useita runsaan vuoden aikana.

Pääjohtaja Matti Aho Evirasta ihmettelee asiaa. "Kun pistää asiat kuntoon, muuta ei tarvita. Yritystä on huomautettu monta kertaa."

Jos Eviran päätös pysyy, hyvään alkuun saatu luomubroilereiden tuotanto ja markkinointi loppuvat siihen, arvioi toimitusjohtaja Arto Jokinen Luomu Investistä. Yhtiö käyttää Keltasiipeä alihankkijana luomusiipikarjan teurastuksessa ja pakkaamisessa.

Luomu Invest on vuonna 2014 aloittanut startup-yritys, joka on Jokisen mielestä päässyt alkuvaikeuksien jälkeen vauhtiin ja myös vienti on aloitettu. "Tulos on saatu plussalle."

Nyt näyttää siltä, että työ valuu hukkaan ja luomisiipikarjan tuotanto pitää ajaa alas. Se tietää isoja tappioita kasvattajille ja Jokisen yrityksen loppua. Myös teurastamon toiminta saattaa päättyä.

Kun päätös tuli, teurastamo yritti löytää vaihtoehtoja.

"Kaksi viikkoa on sinnitelty ja broilerit on saatu väkisin työnnettyä teurastettavaksi kahteen muuhun siipikarjateurastamoon", kertoo yrittäjä Pia Nuikkinen Keltasiivestä.

"Yritimme saada teurastuksia jatkumaan, vaikka se teetti paljon ylitöitä teurastamoilla ja kustannukset paisuivat. Ei haluttu luovuttaa, jos vielä löytyisi joku ratkaisu."

Linnut voidaan teurastaa tavanomaisessa siipikarjateurastamossa, myös Keltasiivessä Säkylässä, mutta luomuna niitä ei voida enää myydä, Jokinen toteaa.

Nuikkinen pitää erikoisena, että Keltasiipi voi Eviran mielestä edelleen jatkaa tavanomaisen siipikarjan teurastamista, mutta ei luomun.

"Teurastusehdoissa ei ole eroja tavanomaisen ja luomun välillä."

Keltasiipi työllistää kaksitoista henkilöä ja lisäksi kasvatuksessa ja haudonnoissa ja kuljetuksissa on saman verran henkilöitä.

"Keltasiipi on keskittynyt luomusiipikarjan teurastuksiin. Jos teurastus loppuu, loppuu yritys ja työt," Nuikkinen sanoo.

Luomubroilereita kasvatetaan kolmella tilalla ja kalkkunoita yhdellä.

Eviralta pyydettiin tiistaina iltapäivällä tarkastuspöytäkirjoja, sillä broileriväki pitää markkinointikieltoa ylimitoitettuna. Papereita ei ehditty toimittaa keskiviikon aikana.

Nuikkisen mukaan eläinsuojelupäätöksiä on neljä, ja Evira kertoi samoin.

Pahin rike oli, kun tainnuttimesta tuli läpi kolme eläintä taintumatta eikä juuri lomalta tullut viiltäjä reagoinut riittävän nopeasti. Yritys siirsi henkilön muihin tehtäviin.

Toisella kerralla yksi lintu ei ollut tarkastajan mukaan viiltynyt tarpeeksi eikä viiltäjä ollut huomannut sitä heti.

Kolmas rike koski sitä, että yöllä teurastamolle tulleiden lintujen tarkastusta ei ollut kirjattu ylös heti, vaan vasta toisessa tarkastuksessa 1,5 tunnin päästä.

Neljännessä linjalle tuli hyvin pieni lintu. Viiltäjä teki niskamurron heti, kun tarkastajan mukaan niin olisi pitänyt toimia vasta tainnutuskohdan jälkeen.

Nuikkisen mukaan teurastusta on valvonut useita tarkastajia, mutta vain yksi on havainnut rikkeitä.