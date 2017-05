Luomubroileria tuotetaan nyt "päivä kerrallaan, veitsi kurkulla"

Vienti on lähtenyt vetämään ilahduttavan hyvin, mutta teurastusongelmien takia eletään päivä kerrallaan, kitkuttaen, veitsi kurkulla, kuvaa toimitusjohtaja Arto Jokinen Luomu Investistä.

Luomubroilerista kohistiin huhtikuun alussa, kun Evira kielsi säkyläläiseltä Keltasiiveltä luomubroilereiden teurastukset tämän vuoden loppuun saakka. Kieltoa perusteltiin eläinsuojelurikkeillä.

Jokisen mukaan korvaava teurastuspaikka on löytynyt, kun kaksi alan isoa toimijaa on tullut avuksi. Vain kerran teurastukset on jouduttu jättämään väliin.

Jokisen mukaan luomubroilerin kysyntä näyttää lupaavalta. Kotimaassa myynti kasvaa ja viennissä on pää saatu auki.

Tuotteet on saatu kauppaketjun hyllyyn Hongkongissa, ja myös japanilaiset ovat kiinnostuneita. "Suomen tautivapaus vetoaa, ja karu luonto tuo uskottavuutta."

Arabimaissakin ovi on raollaan. Muutoksia on tulossa siihen, minkälaisia terveystodistuksia viejiltä vaaditaan.

Vientimäärät ovat Jokisen mukaan vielä pieniä, merikontillinen kuukaudessa, mutta se kattaa silti lähes kolmasosan tuotannosta. Parissa kolmessa vuodessa vienti on mahdollista kasvattaa 2–3-kertaiseksi.

Broilerien kasvattajat ovat pysyneet rauhallisina ja uskoa alaan on riittänyt vaikeuksista huolimatta. Nykyisillä kasvattajilla on laajennushaluja, ja kyselyitä on tullut myös uusilta alle pyrkiviltä, Jokinen toteaa.