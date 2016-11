Luomuliiton puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Siiskonen

Luomuliiton syyskokous valitsi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Pirjo Siiskosen. Hän aloittaa tehtävässä ensi vuoden alussa. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin myös Brita Suokas ja Hannele Sippu sekä heidän varajäsenikseen Steve Nyholm ja Airi Timonen.

Luomuliitto on valtakunnallinen luomuviljelijöiden etujärjestö, joka julkaisee myös Suomen ainutta luomualan lehteä, Luomulehteä. Lisäksi liitolla on asiantuntijapalvelu, mentor-toimintaa ja se järjestää erilaisia tapahtumia. Syyskokous oli tänä vuonna Turussa valtakunnallisten Luomupäivien yhteydessä. Luomuliitto on perustettu vuonna 1985.

Pirjo Siiskonen on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä ja toimi vuosina 1989–2012 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön johtajana. Vuonna 2013 aloitti toimintansa Luomuinstituutti ja Siiskonen toimii sen johtajana tämän vuoden loppuun saakka.

Siiskosella on laaja luomualan ja sen toimijoiden tuntemus. Luomuinstituutin päätehtävä on tutkimus, mutta se on toteuttanut kehittämishankkeita koko luomuelintarvikeketjun toimijoiden kanssa viljelijöistä, ammattikeittiöihin ja kuluttajiin. Se on välittänyt tutkimukseen perustuvaa tietoa luomusta muun muassa Luomuliiton kanssa yhteistyössä järjestettävillä Luomupäivillä.

"Juuri päättyneillä Luomupäivillä tuli kiinnostavasti esiin luomuyrittämisen monipuolisuus. Ammattikeittiöt ovat potentiaalinen myyntikanava ja keruualueiden luomusertifiointi tuo uusia mahdollisuuksia", toteaa Pirjo Siiskonen.