Luomulla väkevä kesä - maitoa lisää ja kasvisten jalostajakin innostui

Luomumaidon tuotannossa eletään taas vahvaa nousukautta viime talven lievän notkahduksen jälkeen. Heinäkuussa tuotettiin 5,6 miljoonaa litraa luomumaitoa, mikä on lähes viidennes enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Luke julkaisi perjantaina heinäkuun maidontuotannon tietoja. Luomumaitoa tuotettiin yli miljoona litraa enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tavanomaisessa tuotannossa maitomäärä pysyi ennallaan.

Luomuväkeä hemmoteltiin myös toisella myönteisellä uutisella.

Elintarvikekonserni Apetit on lähdössä luomumarkkinoille. Kaksi kertaa yritys on lopahtanut kysynnän puutteeseen, mutta nyt kauppa on alkanut vaatia kotimaisia luomupakastekasviksia, kertoo johtaja Markku Iivonen Apetitilta.

Luomuherneet ja -pinaatit ehtivät kauppoihin lokakuussa ja myöhemmin talvella valikoima laajenee muilla kasviksilla, Iivonen kertoi torstaina Säkylässä, kun Proluomun väki oli tutustumassa yhtiön luomulinjauksiin.

Luomumaidon tuotanto saattaa kasvaa turhankin nopeasti eivätkä markkinat ehdi mukaan. Arla Suomi kertoi viime viikolla nostavansa perusmaidon hintaa 0,8 senttiä litralta, mutta pitävänsä luomumaidon hinnan ennallaan.

Keski-Euroopassa oireet ovat vielä vahvempia.

Ruotsin Arlan toimitusjohtaja Patrik Hansson arvioi torstaina ATL-lehdelle, että perusmaitojalosteissa markkinat vetävät vahvasti, mutta luomutuotteissa kilpailu on kireää.

Hollantilainen meijerijätti FrieslandCampina kertoi viime viikolla alentaneensa luomumaidon hintaa yli sentin litralta elokuussa, kun perusmaidon hinta nousi elokuussa saman verran.