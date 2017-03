Luomusianlihan tuotanto kasvoi kolmanneksen

Pitkään paikallaan polkenut kotimainen luomusianlihantuotanto lisääntyi viime vuonna lähes kolmanneksen, Pro Luomu tiedottaa.

Luomun osuus Suomen sianlihantuotannosta on silti häviävän pieni – vai joka kahdessadas sianlihakilo on luomua. Yhteensä luomusianlihaa tuotettiin 0,95 miljoonaa kiloa.

Suomessa on vain 14 luomusikatilaa. Niiden määrä ei ole muuttunut viime vuosina, mutta luomuporsaiden tuotanto on kasvanut ja siten myös luomulihasikaloiden kapasiteetti on saatu hyödynnettyä aiempaa paremmin.

Luomulihan tuotantotiedot ovat peräisin kyselystä, joka tehtiin tammikuussa 28 teurastamolle. Kyselyn toteutti Luken Tilastopalvelut Pro Luomun toimeksiannosta.

Yhteensä Suomessa tuotettiin viime vuonna 4,36 miljoonaa kiloa luomulihaa. Kaksi kolmasosaa siitä oli naudanlihaa.

Suomen kaikesta lihantuotannosta luomun osuus oli hieman yli prosentin.

Pro Luomun luomuliha-alan yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja Lihatukku Tammisen toimitusjohtaja Pasi Tamminen toteaa, että luomusianlihantuotantoa tarvittaisiin yhä lisää.

"Luomusianlihan markkinat kasvavat tasaisesti, etenkin luomujoulukinkkujen menekki on lisääntynyt vuosi vuodelta", hän sanoo.

Luomusianlihan tarjonnan lisääminen on tasapainoilua tuotantokustannusten sekä lihan tuottaja- ja kuluttajahinnan välillä. Hintoja verrataan herkästi tavanomaisesti tuotetun lihan hintaan.

"Tämäntyyppiset tuoteryhmät vaativat huomattavan paljon työtä ja panostusta kaikilta ketjun toimijoilta", Tamminen pohtii.

Luomunaudanlihaa tuotettiin 2,91 miljoonaa kiloa eli hiukan vähemmän kuin edellisvuonna.

Luomusiipikarjanlihaa eli käytännössä luomubroileria tuotettiin 0,18 miljoonaa kiloa.

Luomubroilerikasvattamoja oli viime vuonna vain kolme, mutta niiden määrän odotetaan lisääntyvän tänä ja ensi vuonna.

Noin kymmenesosa suomalaisesta luomubroilerinlihasta menee tällä hetkellä vientimarkkinoille, ja vienti lisääntyy merkittävästi tänä vuonna.

Luomulampaanlihan tuotanto kasvoi ja oli 0,32 miljoonaa kiloa vuonna 2016. Neljäsosa kaikesta Suomessa tuotetusta lampaanlihasta oli viime vuonna luomua.

"Luomulampaan osuuden lisääntymiseen vaikuttaa varmasti myös, että Tamminen ottaa nykyään vastaan lampaanlihaa vain luomuna", arvioi Pasi Tamminen.

Suoramyynti on pitkään ollut luomulampaanlihan keskeinen myyntikanava, mutta sitä myydään yhä enemmän myös vähittäiskaupan kautta.