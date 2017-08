Luomutilat avaavat ovensa lauantaina

Ennätykselliset 35 luomutilaa ympäri maata toivottaa kävijät tervetulleeksi luomuruoan alkulähteille ja tutustumaan toimintaansa ensi lauantaina Suomen luonnon päivänä 26.8.

Avoimien ovien päivän tarkoituksena on tehdä luomutuotantoa tutuksi sekä kuluttajille että tuottajille. Isäntäväki kertoo oman tilansa luomutuotannosta ja sen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

Tilat järjestävät vierailijoille ohjelmaa omien mahdollisuuksiensa mukaan. Useimmilla tiloilla on pop-up-kahvila ja myynnissä oman tilan ja lähialueen luomutuottajien tuotteita.

Luomutuotannon lisääntyminen ja monipuolistuminen näkyy tiloilla, sillä niiden tuotevalikoima on edellisvuosia laajempi. Näillä tiloilla tuotetaan muun muassa luomunautoja, -lampaita, -sikoja, -marjoja, -kasviksia sekä -viljaa.

Luomutilojen avoimien ovien päivällä on juhlistettu Suomen luonnon päivää elokuun viimeisenä lauantaina vuodesta 2013 lähtien.

Lähes 12 prosenttia Suomen peltoalasta on luomutuotannossa. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Ahvenanmaalla luomussa on jo yli neljännes peltoalasta. Suurinta kasvu on tänä vuonna ollut Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Luomutuotanto eroaa tavanomaisesta maataloudesta niin, että luomussa ei käytetä keinotekoisia torjunta-aineita tai lannoitteita. Luomueläimillä on myös tavanomaisia eläimiä väljemmät tilat ja ne syövät luomutuotettua rehua. Luomutuotannon ehdot on määritelty EU:n luomuasetuksessa, ja Suomessa niiden noudattamista valvovat Evira ja elykeskukset.

Luomutilojen avoimet ovat -tapahtumaa koordinoivat yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Pro Luomu ry, Luomuliitto, MTK ja SLC.