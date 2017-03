Luomutuottajia on maailmassa 2,4 miljoonaa – luomuyllättäjiä Liechtenstein ja Etiopia

Luomutuotannon ja -kulutuksen kasvu maailmalla jatkuu, tuore tilastollinen vuosikirja The World of Organic Agriculture kertoo.

Sen tiedot ovat vuoden 2015 lopulta. Luomupeltoa oli silloin maailmassa yhteensä 50,9 miljoonaa hehtaaria ja luomutuottajia 2,4 miljoonaa.

Luomutilojen määrä oli suurin Intiassa, missä niitä oli 585 000. Seuraavina tulevat Etiopia ja Meksiko.

Luomupellon pinta-ala kasvoi edellisvuodesta 6,5 miljoonaa hehtaaria eli lähes 15 prosenttia. Kasvu oli tilastohistorian suurin.

Eniten luomuhehtaareita on Australiassa – 22,7 miljoonaa hehtaaria eli 44 prosenttia koko maailman luomualasta.

Toisena tulee Argentiina 3,1 miljoonalla hehtaarilla ja kolmantena USA 2 miljoonalla hehtaarilla.

Maailman luomuhehtaareista neljännes on Euroopassa.

Maailman maista yhdessätoista vähintään kymmenen prosenttia pelloista on luomussa. Kärjessä on pikkuruinen Liechtenstein (30,2 prosenttia), toisena Itävalta (21,3 prosenttia) ja kolmantena Ruotsi (16,9 prosenttia).

Myös luomun kysyntä kasvaa vauhdilla. Markkinatutkimusyritys Organic Monitor arvioi maailman luomumarkkinoiden arvoksi 81,6 miljardia USA:n dollaria eli noin 75 miljardia euroa.

Maailman suurin luomun kuluttaja on USA. Siellä kulutus kasvoi vuodessa 11 prosenttia. USA:ssa luomumarkkinoiden arvo on 35,9 miljardia euroa, kakkonen on Saksa 8,6 miljardilla eurolla. Neljäs ja viides ovat Ranska ja Kiina.

Sveitsiläiset kuluttavat luomuruokaan suurimman summan, 262 euroa henkeä kohti vuodessa. Tanskassa luomun osuus ruokamarkkinoista on suurin, 8,4 prosenttia.

Vuosikirjan ovat toimittaneet Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä toimiva luomumaatalouden tutkimuslaitos FiBL sekä luomujärjestöjen kattojärjestö IFOAM.