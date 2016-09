Mänkin tila haki tukea 10 000 kilon vähennykselle

Jokioisilla maitoa tuottava Marianne Mänki päätyi huolellisten pohdintojen jälkeen hakemaan maitotiloille suunnattua vähentämistukea, vaikka tilalla on juuri pari vuotta sitten otettu käyttöön uusi 140 lehmän navetta.

Ratkaisuun vaikutti ennen muuta tuotannollisesti sopiva tilanne.

Erilaisten sattumien vuoksi tilan kiimantarkkailussa jäätiin viime vuoden lopulla jälkeen. Sen takia tilan lehmiä pannaan umpeen tavallista enemmän.

Mänki myös arvioi, montako eläintä on menossa poistoon.

”Laskin lehmien keskituotoksen perusteella, miten paljon nämä tekijät vaikuttavat tuotantoon. Päädyin hakemaan vähentämistukea reilulle 10 000 kilolle.”

Lisäksi Mänki laski, montako maidon hakukertaa joulukuussa on. Kun yhden hakukerran maitomäärä on 6 000–7 000 kiloa, yhdelläkin kerralla on iso merkitys.

”Joulukuun meijeriin toimitetussa maitomäärässä on iso ero, jos hakukertoja onkin 15 eikä 16.”

”Tämähän on siitä turvallinen tuki, että tähän määrään ei hakuvaiheessa sitoudu eikä siitä poikkeamisesta tule sanktioita.”

Tukea tosin ei makseta täysimääräisenä, jos toteutunut vähenemä on alle 80 prosenttia hakemuksessa ilmoitetusta. Mänki on kuitenkin arvioinut, että vähennys asettuu 80:n ja 100 prosentin haarukkaan.