m/s Eeva VG otti neitsytmatkalleen kauralastin

Turkulaisen Meriaura-varustamon uusin laiva kastettiin keskiviikkona m/s Eeva VG:ksi Rauman satamassa. Samaan aikaan ruumaa täytettiin kauralla, joka on lähdössä Saksaan ja Sveitsiin.

Laiva valmistui vasta viikko sitten ja se saapui tiistaina Raumalle, kertoo varatoimitusjohtaja Bengt-Erik Rosin Meriaurasta.

Eeva VG on toinen kahdesta sisaraluksesta, jotka Meriaura on tilannut. Mirva VG saadaan liikenteeseen marraskuun aikana. Molemmat alukset tulevat Suomen lipun alle, kotisatama on Turku ja laivat työllistävät yhteensä 30 merimiestä, valtaosin suomalaisia.

Rosinin mukaan alukset on tarkoitettu massatavaran kuljetukseen Itämerellä ja Pohjanmerellä aina Espanjaan saakka. Kuljetetaan viljaa, rehuraaka-aineita, pellettejä, paperia, sahatavaraa. Ehkä joku matka voi tulla myös Välimerelle.

Laivaan sopii 6000 kuutiota. Neitsytmatkalleen laiva sai vajaat 4 miljoonaa kilo kauraa, joka toimitetaan myllyille Saksaan ja Sveitsiin, kertoo viljan ulkomaankaupan toimeenpanosta Katriina Jokivartio Hankkijalta.

Aivan tarkkaa kilomäärää ei vielä tiedetä, vaan vasta sitten, kun sillä on takana ensimmäinen rahti, Rosin kertoo.

Keskiviikkona puoliltapäivin täytettiin etumaista ja pienempää osastoa. Iltapäivällä neljän maissa sekin on täynnä. Ennen iltakuutta laiva irtaantui satamasta. Rotterdamiin saavutaan maanantaina aamulla.

Kaksi seuraavaakin lastia ovat maataloustuotteita. Paluukuormassa on rapsirouhetta rehutehtaille ja sen jälkeen laiva hakee taas kauraa Keski-Eurooppaan, Rosin kertoo.

Jokivartion mukaan yhtiö käyttää Meriauran laivoja paljon viljan vientiin Keski-Eurooppaan.

Tuliterä Eeva VG on runsaat sata metriä pitkä ja 14 metriä leveä. Se pystyy operoimaan väylillä, joiden syvyys on kahdeksan metriä.

Ympäristöystävällisyyteen on paneuduttu laivan suunnittelussa. Testiajoissa laiva kulutti 5 kuutiota dieseliä vuorokaudessa, kun vastaavat vanhemmat laivat vievät 2–3 kuutiota enemmän.

Päämoottori on tavallista pienempi, mikä säästää polttoainetta. Talvea varten on kaksi apumoottoria, jolloin laivalla pystytään operoimaan ympäri vuoden. Norminopeus on merellä vain 10,5 solmua, mikä sekin säästää polttoainetta.

Dieselin ohella laiva pystyy käyttämään uusiopolttoaineita, joita tuotetaan muun muassa Meriauran Uudenkaupungin tehtaalla.