Maaleht: Pellon hinta noussut Virossa hurjasti

Maatalous 16:10 Jussi Martikainen

Virossa peltomaan hinta on viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kuluvana vuonna kauppojen keskihinta on ollut 2550 euroa hehtaarilta. Kalleinta pelto on Keski-Virossa.