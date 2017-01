Maaseudun Tulevaisuuden Tuulikki Viilo voitti Maataloustoimittajien kirjoituskilpailun

Maataloustoimittajat ry on palkinnut Maaseudun Tulevaisuuden toimittajan Tuulikki Viilon kirjoittaman jutun vuoden 2016 parhaana maatalousalan lehtijuttuna.

Kesäkuussa Viikonvaihde-liitteessä ilmestynyt juttu käsitteli viljelijöiden talousvaikeuksia.

Tuomaristo, johon kuuluivat Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi, edellisen vuoden voittaja, toimittaja Matti Turtiainen ja Maataloustoimittajien puheenjohtaja Markku Pulkkinen, kiittää erityisesti voittaneen jutun ajankohtaista aihevalintaa.

Talousvaikeudet koskettavat tällä hetkellä monia viljelijöitä, tuomaristo toteaa. Juttu tarjoaa vaikeuksissa oleville viljelijöille tärkeää vertaistukea ja tietoa, miten vaikeuksista voi selvitä eteenpäin.

Toimittajan ammattitaitoa on saada ihmiset puhumaan myös vaikeista asioista, tuomaristo korostaa.

Jutun teksti on tuomariston mukaan helposti luettavaa, kuvailevaa ja oikeakielistä. "Lukija ei näänny painavankaan asian alle. Aloitus omalla nimellään esiintyvän viljelijän öisistä tuntemuksista tempaisee heti mukaansa. Kappaleet ovat lyhyitä ja kainalojutut kiinnostavia. Juttu tuleekin luettua lähes huomaamatta loppuun saakka."

Viilo sai voitostaan palkinnoksi 750 euron stipendin kansainvälisen maataloustoimittajajärjestön IFAJ:n kongressiin osallistumiseen. Se pidetään huhtikuussa Etelä-Afrikassa.

Voittanut juttu on käännetty englanniksi ja lähetetty IFAJ:n kansainväliseen kilpailuun, jonka voittaja julkistetaan Etelä-Afrikan kongressissa.

Kirjoituskilpailu on Maataloustoimittajien vuosittainen perinne.

Tänä vuonna Suomen kilpailuun osallistui kahdeksan toimittajaa.

Maataloustoimittajiin kuuluu 250 maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa työskentelevää toimittajaa ja tiedottajaa.

IFAJ (The International Federation of Agricultural Journalists) on riippumaton ammattillinen järjestö, johon kuuluu jäseniä 45 maasta.