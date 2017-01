Maatalousmuovia kärytetään edelleen avopolttona – näin sitä voi kierrättää

Aumamuovi, katemuovi, lannoitesäkki, paalimuovi. Muovi ei maatilan arjesta lopu. Mihin muovi päätyy, kun sitä ei enää tarvita? Monttuun, nuotioon, polttouuniin, luetellaan jatkosijoituspaikkoja keskustelupalstoilla.

Muovijätteen poltto avopolttona on kuitenkin laitonta, sillä epätäydellisessä palamisessa syntyy epäpuhtauksia.

Entäpä jos paalimuovin työntää tilan lämpökattilaan? Kattilassa palavan paalimuovin energia-arvot ovat korkealla, mutta kaupan päällisiksi saa nokeavia savukaasuja. Maatalousmuovin polttaminen kotioloissa edellyttäisi lisäksi jätteenpolttolupaa, eikä sellaista saa pienille lämpökattiloille.

Lehden lukijoissa maatalousmuovin käryttäminen herättää huolta.

”Täällä Pornaisissa monella maanviljelijällä on tapana polttaa syksyisin paalimuovit suurissa nuotioissa, joista leviää paksu savu ja karmea haju lähiympäristöön”, kertoo nimettömänä pysyttelevä lukija.

”Lähistöllä eräs maidontuottaja polttaa muovijätteensä vuosittain keskellä nurmipeltoa, mistä hän korjaa rehun lypsylehmilleen”, mainitsee toinen ja pohdiskelee, miten avopoltto sopii mielikuviin puhtaasta suomalaisesta ruuasta.

Ilmiö on tuttu ympäristöministeriön ylitarkastaja Sirje Sténille. Hänen mukaansa on melko tyypillistä, että pellon reunassa poltetaan edelleen kaikenlaista – myös muovia. Muovin työntäminen lämpökattilaan ei ole juuri turvallisempaa.

”Jos maatalousmuovia laittaa omaan kattilaan, voi saada haitta-aineet pihaansa. Kun lämpötila ei ole riittävän korkea, syntyy palamisessa jopa supermyrkkyjä: dioksiineja ja furaaneja”, Stén kertoo.

Vielä muutama vuosi sitten muovin kierrätyspisteitä oli vaikea löytää.

Tiukentunut jätelainsäädäntö on kuitenkin lisännyt pakkausten valmistajien ja maahantuojien vastuuta muovin kierrätyksestä. Kierrätystä organisoivalla Suomen Uusiomuovi Oy:llä on nykyisin yli 60 vastaanottopistettä. Vastaanottopisteet löytyvät täältä. Puhtaat lannoite- ja siemensäkit sekä sekä muoviset säilöntä- ja torjunta-ainekanisterit ja tynnyrit voi toimittaa keräysterminaaleihin veloituksetta.

Lainsäädännön muutos ei kuitenkaan koske paalimuovin ja aumamuovin kaltaisia suojamuoveja. Pohjanmaan Muovikierrätys Oy noutaa maksutta paalimuovit, katemuovit ja suursäkit. Vähimmäismäärä on 1 000 kiloa, yli 5 000 kilon eristä maksetaan. Sekakasoista veloitetaan maksu. Koska palveluun on muodostunut jonoa, on varauduttava pitkään noutoviiveeseen.

Muovin voi laittaa myös sekajätteeseen. ”Sekajäte menee pääasiassa energiakäyttöön”, Stén kertoo.

Myös Ekokem noutaa maatalouden muovijätettä. Nouto on maksullinen, joskin kustannukset voi vähentää verotuksessa. MTK:n jäsenet saavat palvelusta alennusta.

Lannoitesäkkien keräystä järjestää vuosittain Suomen 4H -liitto. Järjestö on organisoinut myös AIV-liuoskanistereiden keräystä Vastuullinen Virtanen -kampanjassa.