Maataloustoimittajat palkitsivat Ensio Hytösen

Maataloustoimittajat ry on palkinnut maanviljelysneuvos Ensio Hytösen Tiedonjyvä 2016 -palkinnolla kiitokseksi pitkästä ja hyvästä mediayhteistyöstä.

Hytönen on viimeksi toiminut Hankkija Oy:n ja sen edeltäjän Hankkija-Maatalous Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa Valiolla ja Atrialla.

Reipaspuheinen Hytönen on pitänyt maatalousmedian hyvin ajan tasalla Hankkijan toiminnasta, tuotteista ja palveluista sekä yrityksessä tapahtuvista muutoksista ja niiden taustoista, Maataloustoimittajien puheenjohtaja Markku Pulkkinen perustelee.

"Hytönen on ollut tavoitettavissa, kun toimittajilla on ollut asiaa, kiireistä riippumatta. Hän on kertonut avoimesti, mitä mieltä hän on ollut ajankohtaisista kysymyksistä ja seissyt sanojensa takana. Hytönen ja koko Hankkija-konserni on ymmärtänyt median roolin ja kertonut yrityksen asioista aina luotettavasti."

Hytönen (64) jätti Hankkijan toimitusjohtajan tehtävät viime vuoden kesällä ja toimii nyt Hankkija Oy:n hallituksen jäsenenä.

Palkintoon sisältyy Terramedia Oy:n lahjoittama 500 euron stipendi.

Maataloustoimittajat ry on maa-, metsä- ja elintarviketalouden toimittajien ja tiedottajien yhdistys, johon kuuluu 250 jäsentä. Yhdistys on vuodesta 1976 jakanut Tiedonjyvän maatalous-, metsä- tai ruoka-alan ammattilaiselle, joka on toiminnallaan tuonut julkiseen keskusteluun uusia aineksia, osoittanut aktiivisuutta tiedottamalla alansa tapahtumista tai joka on suhtautunut myönteisesti tiedotusvälineiden tiedonhankintaan.