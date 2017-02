Maatiloja yhtiöitetään ensi vuonna todennäköisesti ruuhkaksi asti varainsiirtoveromuutoksen takia

Ensi vuonna yhtiöittämisen tahti kiihtyy tuntuvasti, arvioivat MT:n haastattelemat asiantuntijat. Hallitus on tuomassa eduskuntaan tämän vuoden syksyllä varainsiirtoveroa koskevan muutoksen.

Ensi vuoden alussa voimaan astuvan muutoksen mukaan varainsiirtovero poistuu tapauksissa, joissa omaisuutta siirretään yritysmuodon muutoksen yhteydessä henkilö- tai osakeyhtiöön.

”Veropolitiikka on johtamassa siihen, että yhä useampi jäsenemme voi päästä siitä hyötymään. Nykyisin varainsiirtovero on yhtiömuodon muutoksissa neljä prosenttia. Yhtiöittävän maatilan kiinteistöjen käyvistä arvoista neljä prosenttia on merkittävä summa”, kertoo MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.

Yhtiöselvityksiä onkin tehty huomattavasti enemmän sen jälkeen, kun hallitusohjelmassa ilmoitettiin varainsiirto­verotuksen poistumisesta, kertoo yritysasiantuntija Juhani Paavilainen Pro Agria Pohjois-Savosta.

Jos puoletkin nyt odottavalla kannalla olevista tiloista päättää yhtiöittää maatilansa samaan aikaan, vuodenvaihteessa on odotettavissa ruuhkaa, Paavilainen toteaa.

MTK yllätti monet marraskuun alkupuolella tiedotteellaan, jonka otsikkona oli ”Yhtiöittämisellä verohyötyä”. Siinä järjestön verojohtaja totesi yhtiöittämisen olevan ”viisasta verosuunnittelua”.

Tiedote oli osa MTK:n käynnistämää seminaarisarjaa, jonka aikana Sipilä on kiertänyt kuudellatoista paikkakunnalla kertomassa viljelijöille tilan yhtiöittämisen eduista ja riskeistä.

Yhtiöittämispuheita on pidetty jopa järjestön suunnanmuutoksena, mutta tätä näkemystä Sipilä toppuuttelee.

Kyse ei hänen mukaansa ole myöskään kannanotosta yhtiöittämisen puolesta tai sitä vastaan, vaan ilmiön toteamisesta ja oikean tiedon jakamisesta.

Sipilän mukaan MTK:n seminaarikiertue on osoittanut, että viljelijöiden tiedonjano aiheesta on kova.

Verojohtajan viime aikoina saamista yhteydenotoista reippaasti yli puolet on koskenut nimenomaan yhtiöittämistä.

Yhtiöittämisessä ovat tällä hetkellä liikkeellä suuret tilat, Pro Agrian Paavilainen toteaa. Suuria maatiloja ovat myös tilat, joiden maatalousyhtymiä puretaan sukupolvenvaihdoksen kakkosvaiheen seurauksena ja jatkajat yhtiöittävät toiminnan. Myös kiinnostus yhteisnavetoihin lisääntyy.

Parin viime vuoden aikana on Paavilaisen mukaan perustettu useita osakeyhtiöitä, jotka ovat ostaneet myyntiin tulleen maatilan.

Pääosa näistä on usean viljelijän yhteenliittymiä, joissa yrittäjien yhteistarjous on hyväksytty velkojapankkien puolelta.

Yrittäjät perustavat myös yhteisyrityksiä hoitamaan jotain maatilan toimintoa.

Näitä ovat esimerkiksi yhteiskuivurit, ja erilaiset kone­asemat.