Maatilojen keskikoko ampaisee ylöspäin

Keskikoko puolitoistakertaistuu 42 hehtaarista 62 hehtaariin seitsemässä vuodessa. Edelliseen samansuuruiseen loikkaan tarvittiin kaksi kertaa pitempi aika.

Niin käy, jos viljelijöiden Maatilojen kehitysnäkymät -kyselyssä kertomat suunnitelmat toteutuvat.

50 peltohehtaarin keskikoko ylittyisi 2019.

Kääntöpuolena tilat harvenevat yhä nopeammin. Seitsemässä vuodessa lopettaa lähes joka kolmas tila.

Kun viime vuonna tiloja oli 52 900, vuonna 2022 niitä on 37 100. Seitsemässä vuodessa katoaa liki 16 000 tilaa.

Politiikan päätökset ja tilojen taloustilanne voivat hidastaa tai nopeuttaa muutoksia.

Maatilojen kehitysnäkymät -raportin on laatinut Suomen Gallup Elintarviketieto. Raportti on tarkoitettu ennakoimaan maatalouden muutoksia, jotta niihin voidaan yrittää vaikuttaa, jos niin halutaan. Maaseudun Tulevaisuus on yksi tutkimuksen tilaajista.