Maatilojen määrä putosi alle 50 000 – pienet tilat katoavat

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 Suomessa oli 49 982 maatalous- ja puutarhayritystä. Vuodessa leikin jätti sikseen yli tuhat tilaa.

Luke julkaisi torstaina tietoja maatalouden rakennekehityksestä viime vuonna.

Maatalouden rakennekehitys jatkuu edelleen tutulla uralla. Tilojen määrä vähenee ja jäljelle jäävien tilojen koko kasvaa. Kotieläintilojen osuus laskee ja viljelijöiden keski-ikä nousee.

Viljanviljely on edelleen yleisin tuotantosuunta 16 400 tilalla, mutta muita kasvinviljelytiloja on kohta yhtä paljon. Ero on enää 300 tilaa.

Viljantuotannon heikko kannattavuus kannustaa tiloja siirtymään erikoiskasveihin ja nurmen viljelyyn. Monilla tiloilla on viljelyssä sekä viljaa että muita viljelykasveja, kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta.

Muu kasvinviljely katsotaan tilan päätuotantosuunnaksi, jos tilan taloudellisesta tuotoksesta kaksi kolmasosaa tulee muista viljelykasveista.

Vajaa kolmannes tiloista saa pääosan tuloistaan kotieläimistä.

Kato käy etenkin tiloilla, joilla talous on lujilla ja tiliä kertyy alle 8 000 euroa. Koko tilastosta putoaa pois, kun taloudellinen tulos jää alle 2 000 euroa.

Osa muutoksesta selittyy sillä, että tilan taloudellinen koko on jäänyt rekisterin alarajan alle.

Ennakkotietojen mukaan taloudelliselta kooltaan yli 8 000 euron tilojen lukumäärä on kasvanut.

Kyyrä tulkitsee tulosta niin, että nämä tilat ovat uudistaneet toimintaansa paremman tuloksen saavuttamiseksi.