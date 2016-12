Maidon hinta nousee Euroopassa ja huutokaupoissa

Maidon hinta kohenee maailmalla, kun ylituotanto niukkenee.

Kansainvälisessä GlobalDairyTrade-meijerihuutokaupassa hinnat nousivat viime viikolla korkeimmilleen yli kahteen vuoteen. Kaksi viikkoa aiemmin pidetystä huutokaupasta hinnat nousivat 3,5 prosenttia.

Maitojauheen hinnat nousivat korkeimmilleen sitten kesäkuun 2014. Täysmaitojauheen hinnat ovat viidessä kuukaudessa nousseet yli 70 prosenttia, kertoo Agrimoney.

Kesästä asti hintarallia on pitänyt yllä odotukset vähenevästä tuotannosta ja Aasian kasvavasta kysynnästä.

Maidontuotanto on vähentynyt etenkin Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Myös Kiinassa tuotanto on laskenut, mikä on lisännyt maan tuontitarvetta.

EU-maiden keskimääräinen maidon tuottajahinta on noussut marraskuussa yli 30 sentin litralta. Viimeksi keskihinta oli yli 30 senttiä viime vuoden joulukuussa.

Yli 30 sentin on marraskuussa noustu muun muassa Tanskassa, Saksassa, Irlannissa ja Ranskassa. Ruotsissa hinta kohosi 30 sentin rajan yli lokakuussa.

Virossa hinta oli marraskuussa 29 senttiä litralta, kun kesällä hinta painui 20 senttiin.

Suomessa EU:n tilaston mukaan hinta on ollut koko vuoden yli 35 senttiä litralta. Marraskuussa 37 senttiä.