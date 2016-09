Maidontuotannon vähentämistuki haettava keskiviikkoon mennessä, "hakeminen on riskitöntä"

Maidontuotannon vähentämistuen haku päättyy ylihuomenna eli keskiviikkona 21.9. kello 13 mennessä. Tukihakemuksia on tehty tähän mennessä melko vähän.

Esimerkiksi Pohjois-Savon alueella hakemuksia on tehty noin kymmenen, MTK-Pohjois-Savon aluepäällikkö Sirpa Lintunen kertoo.

"Tuen hakeminen on riskitöntä ja se kannattaa tehdä, jos eläimillä on esimerkiksi jotain terveysongelmia tai maitomäärässä on odotettavissa jokin muu vajaus loppuvuoden aikana."

Tukea siis kannattaa hakea, jos loka-joulukuun oletettu maitomäärä tippuu vuoden 2015 vastaavasta ajankohdasta. Vähentämistukea hakevan viljelijän pitää ilmoittaa lomakkeessa, kuinka monta litraa aikoo vähentää loka–joulukuun aikana verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna.

Vähennyksen määrää ei kuitenkaan kannata ilmoittaa hakemuksessa yläkanttiin: jos todellinen vähennys jää selvästi sen alle, maksettava korvaus voi komission asetuksen mukaan leikkautua.

Täyden korvauksen voi saada vain silloin, kun todellinen vähennysmäärä on vähintään 80 prosenttia hakemuksessa ilmoitetusta.

Vähennyksen pitää olla vähintään 1 500 kiloa eli 1 456 litraa (1 litra on 1,03 kiloa).

Vähentämistukea maksetaan enintään 0,14 euroa jokaista tuottajan loka–joulukuussa vähentämää maitokiloa kohden. Jos koko EU:n alueelle asetettu 1,1 miljardin kilon enimmäismäärä ylittyy, tukeen oikeutettua maitomäärää rajoitetaan yksikkökertoimella.

Tuki on haettavissa vain paperilomakkeella. Hakulomake pitää toimittaa oman kunnan maaseututoimistoon.

Maaseutuviraston (Mavi) julkaisemat hakuohje ja lomake ovat tulostettavissa valtionhallinnon Suomi.fi-palvelusta.

Lue lisää:

Vain puolitoista viikkoa aikaa: Vähentämistuen haku maitotiloille nyt käynnissä