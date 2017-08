Mansikanviljelijä Ylellä: “Mansikanviljely on keskiaikaista meininkiä”

Yle kertoo suonenjokelaisesta mansikanviljelijästä Jussi Huttusesta, jonka arkea sähköinen punnitusjärjestelmä on helpottanut. Järjestelmässä poimija vilauttaa henkilökorttiaan sähköisen vaa´an luona. Tällöin kertyneet kilot kirjautuvat järjestelmään, jonka avulla poimijan urakkapalkka lasketaan.

"Nähdään miten tehokkaita työntekijät ovat ja voimme katsoa jokaisen peltolohkon kohdalta, miten ne tuottavat", Huttunen sanoo Ylelle.

Sähköinen järjestelmä on tilalla käytössä ensimmäistä vuotta.

Mansikanviljelijän mukaan ajantasainen seuranta nopeuttaa reagointia.

"Kun ehtoopuolella olevat pellot ovat poiminnassa ja nähdään se, että kiloja ei tule enää toivotulla tavalla, on helppo tehdä päätös peltolohkon nurin laittamisesta" hän kertoo Ylelle.

Ylen mukaan sähköinen punnitusjärjestelmä on edelleen suhteellisen harvinainen, vaikka niitä on ollut markkinoilla jo kymmenisen vuotta.

Huttunen kokee, että mansikanviljely kaipaisi Suomessa päivittämistä.

"Kyllä mansikanviljely on vielä hyvin keskiaikaista meininkiä", hän sanoo Ylelle.

"Mansikanviljelijöiden ikärakenne on esimerkiksi erittäin kieroutunut, sillä varmaan yli puolet mansikanviljelijöistä on yli 60-vuotiaita. Eivät he tarvitse enää tällaisia systeemejä", hän jatkaa.

Ylen haastatteleman Hedelmän- ja marjanviljelijäinliiton puheenjohtajan Ismo Ruutiaisen mukaan Suomessakin on edistyneitä tiloja, vaikka taso ei ole aivan samassa kuin esimerkiksi suurissa marjanviljelymaissa Hollannissa, Iltaliassa ja Espanjassa.

Ruutiaisen mukaan suurimmat erot Suomen ja vaikkapa Hollannin välillä näkyvät viljelytekniikan tarkkuudessa. Esimerkiksi viljelykierrot ovat Ruutiaisen mukaan Hollannissa yleensä hyvin nopeita.

"Tihkukastelun kautta ohjataan tietokonepohjaisesti lannoitusta ja kastelua. Kastelu perustuu maan kosteuden ja vaihtumisen mittaamiseen. Tietysti kasvinsuojelutoimenpiteet tehdään uusimmilla kalustoilla tarkasti", hän kertoo Ylelle.

Viimeisin kehityssuunta mansikanviljelyssä on tunneliviljely. Suomessakin se on alkanut viime vuosien aikana yleistyä, mutta Ylen haastatteleman Ruutiaisen mukaan esimerkiksi Englannissa pääosa mansikan ja vadelman viljelystä tapahtuu tunnelissa.

