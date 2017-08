Markkinakatsaus: Voin hinta nousi vuodessa yli 135 prosenttia Euroopassa

Terveellisestä ruokavaliosta huolehtivien on syytä huokaista syvään ainakin, jos voita pidetään kasvirasvoja epäterveellisempänä. Voista näyttää olevan huutava pula. Samaan aikaan kasviöljyjen hinnat ovat pysyneet ennallaan.

Voin maailmanmarkkinahinta on kiivennyt jo vuoden hurjaa tahtia. Samanlaista meno on ollut Euroopassa. Viime kesänä voikilo maksoi meijerin portilla 2,5 euroa, ja heinäkuussa EU:n keskihinta ylsi jo 5,89 euroon, komission Milk Market Observatory kertoo.

Edellinen ennätys on vuodelta 2012. Silloin voikiloa kaupattiin hieman yli neljän euron kilohinnalla.

Keskihinta kätkee taakseen isoja eroja jäsenmaissa. Isojen tuottajamaiden kärkipaikkaa pitää Saksa, missä voin kilohinta on noussut jo 6,5 euroon.

Maidon tuottajahinta on noussut myös, ja nousu nojaa pitkälti voihin. Myös tavallisen maitojauheen hinta on vahvistunut, mutta ei likikään voin tahtiin. Rasvattoman maitojauheen hinta mataa pohjalukemissa.

Voita ei ole korkeasta hinnasta huolimatta riitä varastoon. EU:n lyhyen ajan ennusteen mukaan voin tuotanto alenee tänä vuonna 3 prosenttia. Vielä keväällä maidosta kannatti tehdä juustoja voin sijasta, mutta nyt hintasuhteet puoltavat jo voita.

Komissio julkaisi viime tiistaina heinäkuun raaka-maidon ja maitojalosteiden keskihinnat unionimaissa.

Maidontuottajille maksettiin keskimäärin 33,8 senttiä litralta heinäkuussa, mikä on korkein kuukausihinta vuosiin. Suomessa tuottaja sai 37,4 senttiä ja saman verran saivat hollantilaiset tuottajat. Naapurimaassa Ruotsissa tilitettiin 35,75 senttiä litralta.

Hinnat saattavat nousta edelleen. Hollannissa noin kymmenen prosenttia maidosta tuotetaan ilman sopimusta ja tämä spot-maidon hinta elää herkästi markkinatilanteen mukaan.

Elokuun ensimmäisellä viikolla spot-hinta vahvistui 3 senttiä litralta heinäkuun lopusta yltäen 43,5 senttiin litralta. Näin korkealla hinta ei ole ollut vuosikausiin, ehkä ei koskaan.

Spot-maidon hinta käväisi korkealla jo viime syksynä, mutta silloin huippuhinta jäi 42 senttiin.

Sianlihan hinnat ovat olleet laskussa heinäkuun alusta saakka EU:ssa. E-luokan sianlihan hinta käväisi juhannuksen jälkeen yli 177 sentissä kilolta. Edellisviikon noteeraus oli 169,8 senttiä, komission ylläpitämä EU Meat Market Observatory kertoo.

Suomessa sianlihamarkkinat elävät omaa elämäänsä eivätkä muun Euroopan hintavaihtelut yllä tänne. Lisäksi hinnat ovat EU:n huonoimpia, ovat olleet jo yli vuoden.

Edellisviikolla suomalainen sikalanpitäjä sai lihasiasta 155,78 senttiä kilolta, 13 senttiä vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Hinta on pysynyt visusti ennallaan keväästä saakka.

Yhtä vähän sianlihasta saa vain sianlihaa vievissä Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Kananmunien tuotanto siirtyy hiljalleen virikehäkeistä lattiakanaloihin ja myös luomumunien tuotanto yleistyy, ilmenee Luonnonvarakeskuksen perjantaina julkaisemista toisen vuosineljänneksen tuotantoluvuista.

A-luokan kananmunista 59 prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 35 prosenttia lattia- ja ulkokanaloissa ja 6 prosenttia luomukanaloissa.

Virikehäkkikanaloissa tuotettujen kananmunien määrä väheni kaksi prosenttia, Lattia- ja ulkokanaloissa tuotettujen kananmunien määrä kasvoi 17 prosenttia ja luomukanaloissa 18 prosenttia.

Kananmunia tuotettiin yli 37 miljoonaa kiloa tammi–kesäkuussa, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Huhti–kesäkuussa tuotanto kasvoi saman verran.

Viikko sitten Elintarviketieto arvioi munantuotannon notkahtavan syksyllä.

Sipulin kasvu on pari viikkoa jäljessä viileän kesän takia. Sipulin päätuotantoalueilla on ollut kuivaa ja sato tuleentuu etuajassa. Sipulisato jää tavallista pienemmäksi.

Sipulista on maksettu 80 senttiä kilolta 10 kilon erissä (veroton, ostajan laituriin toimitettuna).

Porkkanat ovat sipulin tavoin myöhässä ja syksyn säistä riippuu, kuinka paljon satoa menetetään. Näillä näkymin menetyksiä ei saada kurottua umpeen. Pääosin kasvustot ovat hyviä, mutta paikoin on kärsitty kuivuudesta ja toisaalla rankkasateiden ja tulvien aiheuttamista vahingoista.

Kaali- ja salaattikasvien markkinat ovat ruuhkaiset ja tuottajahinnat alhaiset. Menekki on ollut heikkoa koko kesän ja satoa on kynnetty runsaasti peltoon. Kysynnän oletetaan elpyvän koulujen alkaessa.

Teollisuuden ja kaupan viljavarastot olivat kesällä tavallista tyhjempiä ja saattavat kutistua poikkeuksellisen pieniksi ennen uutta satoa.

Luken kesäkuun lopun varastotilannetta koskevan arvion mukaan kaupan ja teollisuuden laareissa oli satokauden vaihtuessa, kesä–heinäkuun taitteessa, 418 miljoonaa kiloa viljaa.

Vain kerran, vuonna 2012, viljaa on ollut keskikesällä varastossa näin vähän tällä vuosikymmenellä. Silloin varastomääräksi arvioitiin 393 miljoonaa kiloa.

Vaikein tilanne on ohralla ja vehnällä, joiden varastotilanne on tiukin ainakin kahdeksaan vuoteen.

Niukkuutta voi tulla etenkin ohrasta, jonka kylvöala kutistui lähes kymmenesosan viime vuodesta.

Isokaan ohrasato ei paikkaa vajetta, vaan Luke arvioi ohrasadon supistuvan lähes 100 miljoonaa kiloa viime vuodesta.

Vehnää oli teollisuuden ja kaupan varastoissa 103 miljoonaa kiloa, yli 40 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vehnää on kuitenkin kasvamassa lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Mikäli sato saadaan laadukkaana talteen, vehnää pitäisi riittää leipureille ja karjankasvattajille.

Kauraa on kasvamassa runsaasti ja sadosta odotetaan pitkästä aikaa isoa. Varastotilannekin on varsin hyvä, teollisuuden ja kaupan laareissa on kauraa 130 miljoonaa kiloa viime kesän tapaan.

Rukiista on saatu kaksi isohkoa satoa peräkkäin ja satoa on riittänyt varastoon. Kesällä laareissa oli 59 miljoonaa kiloa, mikä riittää yli puolen vuoden tarpeisiin.