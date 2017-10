Marraskuussa selviää, tuliko kato – Luke kerää jälleen viljelytietoja tiloilta

Luonnonvarakeskus Luke on käynnistänyt vuosittaisen satotutkimuksensa tiedonkeruun. Kyselyyn tänä vuonna valikoituneille tiloille on jo postitettu sitä koskeva kirje.

Kyselyyn on valikoitunut 6 200 tilaa eli joka kahdeksas Suomen tila.

Itse kyselyyn vastataan lokakuun aikana sähköisesti Luken verkkopalvelussa.

Jos satoa ei ole vielä korjattu lokakuussa tai viljelijä ei muuten ehdi lokakuun aikana käymään verkkopalvelussa, Luke kerää kyselyn tiedot puhelinhaastatteluilla marraskuussa.

Luken toiveena kuitenkin on, että pääosa tiloista antaisi tietonsa verkossa. Verkkopalvelussa on esitäytettynä vastaajakohtaiset pohjatiedot tilan tämänvuotisista viljelyaloista. Ne on poimittu kevään päätukihaussa ilmoitetuista tiedoista.

Yksittäisen maatilan osalta satotietoja tarvitaan keskimäärin vain kolmen neljän kasvin osalta. Luken mukaan verkkolomake on yksinkertainen täyttää ja vastaaminen käy nopeasti.

Ensimmäisiä tietoja satokyselyn tuloksista Luke lupaa marraskuussa. Syyskylvöaloista tiedot ovat paketissa joulukuussa.

Luke on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta, ja sen tehtäviin kuuluu pääosa Suomen virallisista maataloustilastoista. Sen tilastotiedonkeruuta ohjaa tilastoviranomaisia koskeva lainsäädäntö.

Satotutkimuksen historia on pitkä. Se jatkaa jo vuodesta 1920 alkaen toteutetun peltokasvituotannon tiedonkeruun perinnettä.

Edellisvuosien kyselyiden tuottamiin satotietoihin voi tutustua Luken tilastopalvelussa.