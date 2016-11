Marttila: Raision Benemilk-puheet syytä läpivalaista

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pitää tärkeänä, että Raision viestintä Benemilk-ihmerehun yhteydessä tutkitaan kunnolla. "Osakemarkkinoita valvova Finanssivalvonta on oikea taho selvittämään asiaa."

Marttilan puhelin on soinut alkuviikolla, kun häneltä on kysytty järjestön näkemyksiä Raision ja sen Benemilk-ihmerehun ympärillä vellovaan kohuun. Benemilkin kohdalla on ollut epäilyjä siitä, että yhtiön ja sen johdon viestintä olisi ollut harhaanjohtavaa.

Taloussanomat nosti Raision Benemilkin otsikoihin maanantaina ja kertoi muun muassa, että Finanssivalvontaan on toimitettu Raisiota käsittelevä nimetön selvityspyyntö. Virasto ei kerro, ottaako se asian tutkittavakseen.

Marttilan mielestä Finanssivalvonta on oikea taho selvittämään asiaa ja pitää hyvänä, että Raision Benemilkiin liittyvä viestintä läpivalaistaan.

"Tuleeko sieltä jotain julkisuuteen, se jää nähtäväksi. Finanssivalvonta on tunnetusti niukka tiedottamaan."

Marttila ei koe, että markkinointipuheet olisivat olleet yliampuvia. "Suuria odotuksia toki on ollut ja on optimistisesti ajateltu, että yhtiöstä ja ihmerehusta tulisi globaali menestystarina eläinten rehumarkkinoilla. Viljelijänä ja maidontuottajana puheisiin on osannut suhtautua realistisesti."

Marttilan mielestä analyytikot voivat katsoa myös peiliin, mikäli Benemilkiin ladatut odotukset eivät tunnu täyttyneen.

"Ehkä analyytikkojen kannattaisi perehtyä alaan lisää. Muutokset ovat hitaita ja huipputuotteenkin saaminen markkinoille voi kestää pitkään. Usko tuotteeseen ei ole missään vaiheessa loppunut."

Raisio on MTK:lle strateginen sijoitus, vaikka sen merkitys viljan ostajana ja jalostajana on kutistunut merkittävästi, kun yhtiö on kansainvälistynyt. Marttilan mielestä kannattavaa kasvua voidaan edelleen luoda lähiseudulta saatavista raaka-aineista.

Maaseudun Tulevaisuus kertoi aiemmin syksyllä Benemilkin patentoinnista ja siitä, että patenttiasiat ovat edenneet hitaasti.

Patenttihakemuksia on vireillä kymmeniä, mutta patentit on saatu vasta Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Niissäkin patentit saa helposti verrattuna Suomeen ja EU:hun, Etelä-Afrikassa patentit ovat ostettavissa.

Toimitusjohtaja Rihko nousi otsikoihin pari vuotta sitten, kun hän ylsi korkealle verotilastoissa Raision muun johdon tavoin. Avokätinen palkitsemisjärjestelmä tuotti miljoonia koko johdolle ja etenkin Rihkolle.

Palkitsemisjärjestelmä purettiin samana päivänä, kun Raision osake oli huipussaan. Aivan sitä johto ei osakkeista saanut, sillä tuotto laskettiin aiemman jakson, noin kuukauden, keskikurssin mukaan.