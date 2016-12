Mavi maksaa ensi viikolla suuren osan keväällä haetuista viljelijätuista

Maaseutuvirasto (Mavi) maksaa joulukuussa noin 560 miljoonaa euroa keväällä 2016 haettuja viljelijätukia. Tukien maksaminen alkaa tiistaina 13.12. luonnonhaittakorvauksen loppumaksulla ja perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen sekä peltokasvipalkkion ennakkomaksuilla.

EU:n eläinpalkkioiden ennakot ja kansalliset peltotuet tulevat maksuun torstaina 15.12. alkaen.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

Luonnonhaittakorvauksen loppuosan suuruus on noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Korvausta maksetaan viljelijöille 13.12. alkaen yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. Korvauksen ennakon Maaseutuvirasto maksoi lokakuussa.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset Maaseutuvirasto maksaa eläintiloille kesäkuussa 2017.

Perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion ennakoiden osuus on noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Perustukea maksetaan noin 243 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 145 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,6 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 12,5 miljoonaa euroa. Tukien loppuosat Maaseutuvirasto maksaa viljelijöille kesäkuussa 2017.

EU:n rahoittamat tuet maksetaan kahdessa erässä, jotta viljelijälle voidaan taata tuen oikea kokonaissumma. Ennakko on arviosumma ja loppumaksu voidaan maksaa, kun suorien tukien vuoden 2016 kokonaismenekki on selvillä ja tukioikeuksien arvot sekä tukien yksikkötasot on tarkennettu.

Tukien maksaminen jatkuu tavoitteellisen maksuaikataulun mukaisesti keväällä 2017. Kaikki vuonna 2016 haetut EU:n kokonaan rahoittamat viljelijätuet on EU-säädösten mukaan maksettava kesäkuun 2017 loppuun mennessä.