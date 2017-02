Mavi vastaa viljelijän ihmettelyyn: Miksi tukipäätöksen postitus vei yli vuoden?

Heikki Konttinen ja Marjaana Pitkänen Siilinjärveltä ihmettelivät Mavin toimintaa ympäristökorvauksen osalta. He korostavat, että myös Mavin pitäisi noudattaa hyvin hallinnon periaatteita.

"Viljelijät sitoutuivat huhtikuussa vuonna 2015 ympäristökorvaukseen viideksi vuodeksi ja ovat noudattaneet sitoumusehtoja siitä lähtien. Sitoumuskautta on kulunut melkein kaksi vuotta, mutta päätöstä sitoumuksen hyväksymisestä tai edes vuoden 2015 tukipäätöstä ei ole vielä viljelijöille tullut. Perustuen osalta tilanne ei ole sen parempi", kirjoittajat kertovat.

"Viljelijällä on oikeus edellyttää, että hän saa kohtuullisessa ajassa tiedon sitoumuksen hyväksymisestä ja voi näin ollen luottaa päätöksen pysyvyyteen. Mavi on toimittanut viljelijöille tukipäätöksen luonnonhaittakorvauksen osalta vuodelta 2015 vuoden 2016 lopulla. Mikä voi olla hyväksyttävissä oleva selitys päätöksen hitaasta toimittamisaikataulusta? Tukipäätös on tulosteen mukaan tehty 2.12.2015, mutta se on jätetty postin kuljetettavaksi vasta 27.12.2016!"

"Olemme nähneet varsin usean viljelijän päätöksen, ja kaikilla päätöksen saaminen on kestänyt toista vuotta. Dokumentointi osoittaa, ettei syyllinen ole ainakaan Posti."

Mavista vastataan, että tukimaksut on asetettu päätöspostitusten edelle ja sen takia ne ovat viipyneet.

"Miksi ohjelmakauden alun tukipäätökset ovat viipyneet, johtuu asioiden tekemisen asettamisesta tärkeysjärjestykseen. Tukien maksaminen viljelijöille luvatussa uudessa maksuaikataulussa nähtiin hallinnossa tärkeämmäksi tehtäväksi kuin tukipäätösten valmistelu ja lähettäminen", tukipäällikkö Vesa Perätalo kirjoittaa.

"Voimavarat keskitettiin maksamiseen. Linjaus tehtiin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Myös tuottajajärjestöt toivovat tukien maksamista heti, kun se on mahdollista."

Linjaus näkyy viljelijöille tukipäätöksen viipymisenä maksun saamisen jälkeen.

"Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset alkoivat lokakuussa 2016 lähettää ensimmäisiä päätöksiä tukivuodelta 2015 maksetuista viljelijätuista. Kunnat ja ELY-keskukset jatkavat vielä alkuvuoden aikana tukipäätösten lähettämistä viljelijöille", Perätalo kertoo.

"Tukipäätösten viipyminen on valitettavaa ja palaute aiheellista. Toisaalta mikään ei ole mennyt ohi tuensaajalta. Tukimaksut on maksettu, ja saapuvat sitoumus- tai tukipäätökset sisältävät mahdollisuuden hakea tarvittaessa päätökseen muutosta. Muutoksenhakuaika alkaa seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä."

