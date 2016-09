Meijeri: 35 sentin tuottajahinta riittämätön

Keskipohjalainen meijeriosuuskunta Maitokolmio teki ison investoinnin, joka valmistui tämän vuoden toukokuussa Toholammin tuotantolaitokselle. Noin yhdeksän miljoonan euron rakennushankkeen tavoitteena oli sujuvoittaa tuotantoa.

"Lähtökohtana ei ollut, että lähdettäisiin laajentamaan markkinoita", sanoo Maitokolmion toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto.

"Markkinatilanne on ollut haastava ja se on edelleen haastava. Nestemäisen maidon kulutus on 1–2 prosentin miinuksella. Kilpailu kiristyy ja toimittajien kesken vaihdetaan osoitteita."

Kauppojen omat merkit ovat yleistyneet ja Maitokolmio on valmistanut niitä jo 15 vuoden ajan. Tosin niiden hinnat ovat äärimmäisen kilpailtuja.

Murto-Koivisto ei ole pahoillaan siitä, että maidontuottajatkin vertailevat ja vaihtavat meijereitä.

"Meille on tapahtunut tuottajasiirtymiä ja meiltä on myös lähtenyt tuottajia pois vuosituhannen vaihteessa. Se on tuottajan oma ratkaisu. Kilpailu kirittää myös meitä meijerialan toimijoita."

Maitokolmio on joutunut pudottamaan tuottajahintoja muiden meijerien lailla. Tämänhetkistä tarkkaa tuottajahintaa Murto-Koivisto ei halua paljastaa.

"Mutta se keskimääräinen hinta, mitä Suomessa maidosta maksetaan, noin 35 senttiä, on epätyydyttävällä tasolla. On löydettävä sellaiset ratkaisut, jolla hintaa voidaan korottaa niin, että se täyttää kannattavan maidontuotannon rajat."

Maitokolmion maidontuottajia on noin 120.

"Tänä vuonna tuotannossa luopumisessa on ollut huomattavasti rauhallisempaa kuin aiemmin."

Maidontuotannon kannattavuuden ratkaisut on Murto-Koiviston mukaan tehtävä Euroopassa.

"Maidontuotanto on Euroopassa saatava alhaisemmaksi. Myös uusia markkinoita on saatava avattua."

Hän korostaa, että Venäjän viennin tyrehtyminen ei rokota vain Valiota vaan koko toimialaa.

"Kyllä meistä ihan jokainen kärsii, kun Venäjän vienti ei vedä."